"Luni, pentru ca din cauza restrictiilor de circulatie nu ne putem intalni. Tot centrul este inchis. Mai asteptam niste comunicari prin Posta Militara, de la trei BEJ care nu pot ajunge astazi (vineri - n.red.) . Din aceste cauze obiective ne intalnim luni, pentru ca altfel ar fi fost astazi, maine (sambata - n.red.) cel tarziu. Luni, la ora 14:00, avem sedinta la BEC", a afirmat Marian Muhulet.Citeste si: BEC nu a terminat de centralizat toate voturile de la alegeri si referendum. Rezultatele din presa sunt provizorii.Ultima informare a Biroului Electoral Central a fost facuta marti. Astfel, rezultatele partiale centralizate dupa numararea a aproximativ 96% dintre voturile exprimate la alegerile europarlamentare, iar cifrele sunt: PNL - 26,89%, PSD - 22,89 %, USR-PLUS - 21,78%.PRO Romania a obtinut 572.515 voturi (6,57%), UDMR are 472.359 de de voturi (5,42%), PMP a obtinut 500.549 de voturi (5,75%) . "Restul formatiunilor sunt sub pragul de 5%", a afirmat purtatorul de cuvant al Biroului Electoral Central.Totodata, potrivit datelor BEC, la referendumul pe teme de justitie, aproape 6 milioane de alegatori au votat "Da" pentru intrebarile de pe buletinele de vot, arata reprezentantii BEC.Conform institutiei, la referendum, din 7.229.939 de participanti, 5.864.980 de raspunsuri au fost favorabile intrebarii referitoare la interzicerea amnistiei si gratierii pentru infractiuni de coruptie. La intrebarea privind interzicerea adoptarii OUG in domeniul infractiunilor, pedepselor si al organizarii judiciare, 5.745.740 de raspunsuri au fost favorabile.La alegerile prezidentiale din 2014, turul al doilea de scrutin a avut loc pe 16 noiembrie, iar in patru zile au fost anuntate rezultatele finale. Tot in patru zile au fost anuntate si rezultatele finale la alegerile pentru Parlamentul European din 25 mai 2014. ...citeste mai departe despre " BEC va anunta abia luni rezultatele finale la alegeri. Acum nu poate din cauza vizitei papei " pe Ziare.com