Bloomberg, despre scrisoarea lui Giuliani: Propune masuri controversate care l-ar avantaja direct pe Liviu Dragnea

Bloomberg precizeaza si ca Dragnea are doua condamnari penale, dar si ca Ambasada SUA in Romania a spus public ca se delimiteaza de scrisoare, care reprezinta strict opinia lui Giuliani, si nu punctul de vedere oficial al Guvernului american."Unele dintre politicile subliniate de Giuliani il avantajeaza in mod direct de liderul de facto al Romaniei, seful partidului de guvernamant, Liviu Dragnea, care are doua condamnari penale ce il impiedica sa preia functia de prim-ministru. Dragnea a sprijinit remarcile lui Giuliani, luni, pe Facebook , reluand, de asemenea, atacurile regulate asupra lui Iohannis", noteaza sursa citata.Acuzatii grave fara acoperire in scrisoarea lui GiulianiAgentia de presa Mediafax a publicat luni o scrisoare pe care Rudy Giuliani i-a trimis-o presedintelui Klaus Iohannis, precum si premierului Viorica Dancila si presedintilor celor doua camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu. Documentul a fost prezentat ca fiind de la avocatul lui Donald Trump , sugerand ca ar putea fi o pozitie oficiala a Administratiei americane.Scrisoarea avea insa antetul firmei de avocatura a lui Giuliani, deci nu pare sa reprezinte nimic mai mult decat opinia sa personala. In plus, ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, nominalizat in scrisoare, a reactionat spunand ca actiunea "este expresia unui lobby initiat de forte interesate sa apere persoane cu probleme cu legea".In scrisoare, Giuliani spune ca protocoalele intre institutiile din Justitie si SRI ar submina in opinia lui statul de drept si chiar cere o amnistie a tuturor celor care ar fi fost condamnati si pe baza acestor protocoale.In document se vorbeste de progresele facute de Romania de la caderea lui Nicolae Ceausescu si Giuliani cere, nu se precizeaza clar in ce calitate, ca " Guvernul Romaniei sa infiinteze o comisie independenta formata din judecatori internationali si experti legali, care sa examineze originile protocoalelor secrete".Avocatul vorbe ...citeste mai departe despre " Bloomberg, despre scrisoarea lui Giuliani: Propune masuri controversate care l-ar avantaja direct pe Liviu Dragnea " pe Ziare.com