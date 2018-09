Boicotati recensamantul urii si al manipularii! Nu-i faceti ultimul joc lui Dragnea!

Este exclusiv o perdea de fum, o diversiune, o uriasa cheltuiala inutila intr-o tara cu scoli, spitale si sosele lamentabile. Este lansata diversiunea ca se voteaza impotriva legalizarii casatoriilor intre persoane de acelasi sex. Fundamental fals!Casatoria se incheie, potrivit art. 271 din Codul Civil, intre un barbat si o femeie. Nu exista niciun proiect de modificare a acestei legi si, la mentalitatea din Romania, nici macar nu cred ca el va aparea prea curand.Din nefericire pentru homofobi, gay casatoriti legal exista in Romania. Cei care au incheiat casatorii in tari care le accepta, precum Olanda, traiesc aici, iar in virtutea recentei decizii a CJUE in cazul Coman statul roman e obligat sa le recunoasca statutul de soti in toate chestiunile care privesc rezidenta.Ceea ce se voteaza este o schimbare a definitiei familiei care trebuie sa fie musai in baza unei casatorii intre o femeie si un barbat. Deci o femeie necasatorita si copilul ei, natural sau adoptat, nu vor mai reprezenta o familie.Asadar, miza nu tine de prezent, nici de viitorul apropiat, ci de eventuala blocare pe viitor a unei ipotetice incercari de legalizare a casatoriilor intre persoane de acelasi sex.Dar sa zicem ca totusi peste 20 de ani societatea romaneasca va intelege ca a fi homosexual nu e nici pacat, nici boala si NICI ALEGERE. E un dat, asa te nasti, asa esti, cu ochi caprui, nu albastri, cu tenul masliniu, nu alb ca laptele, inalt de 1,80m, nu 1,90, homosexual, nu heterosexual si in general nu intereseaza pe nimeni ce faci tu in viata ta si cu cine vrei sa te sui in pat si sa-ti imparti casa.Daca societatea va ajunge totusi printr-o minune sa inteleaga asta, nu va putea legaliza casatoriile fara o complicata modificare a Constitutiei pentru ca acum o coalitie cu legaturi rusesti a lansat o petarda pe care Liviu Dragnea o utilizeaza politic si multi oameni ii fac jocul fie pentru ca nu inteleg exact despre ce e vorba, fie din fundamentalism, fie dintr-o ura adanca descarcata pe niste oameni cu care nu au nimic de impartit, fie din temeri amplificate de ...citeste mai departe despre " Boicotati recensamantul urii si al manipularii! Nu-i faceti ultimul joc lui Dragnea! " pe Ziare.com