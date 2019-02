Bugetul lui Daddy-Vitamina, la reanimare

Din octombrie pana in decembrie - termenul limita la care ar trebui aprobat un buget de guvernanti responsabili - s-ar fi putut organiza discutii, dezbateri, negocieri, tot ce trebuie pentru a ajunge la un acord.Nimeni nu stie de ce nu s-a publicat in decembrie bugetul, care, cica, era gata atunciBugetul nu s-a publicat anul trecut, desi ministrul finantelor declara ca este gata. Ce trebuie sa deduc de aici? Ca insusi ministrul nu dorea publicarea, ca premierul evita dezbaterea, ca Guvernul a preferat sa inceapa anul fara buget decat sa fie pus in situatia incomoda de a explica publicului sustenabilitatea unui program nesustenabil.Una din doua: ori ministrul Teodorovici mintea anul trecut cand se falea ca proiectul de buget este elaborat, ori nu mintea si atunci, asa cum e de banuit, s-a facut luntre-punte sa-l intarzie cat mai mult, pentru a nu fi pus in fata intrebarilor, nelamuririlor, nemultumirilor si chiar protestelor zgomotoase ale celor ce raman cu buzele umflate.De ce n-as miza pe asemenea presupunere? In ultimul trimestru al anului trecut, s-a discutat despre orice altceva, numai despre buget nu. Parlamentarii au plecat voiosi in vacanta, ca si cum si-ar fi rezolvat toate obligatiile, desi principala lor obligatie in acel moment era tocmai dezbaterea si votarea bugetului.Guvernul, desi pretindea ca elaborase proiectul de buget, nu s-a grabit sa-l prezinte nici Parlamentului, nici opiniei publice, parca anume ca sa nu ajunga cumva in dezbatere.Bine zis: "Eu sper ca o sa aiba aceasta tara un buget pana la sfarsitul anului 2019"In ultima parte a anului, doamna prim ministru s-a ocupat de orice altceva, numai de buget nu: a calatorit cat a putut, fara sa stim nici astazi utilitatea voiajurilor domniei sale, s-a intalnit cu omologi carora nu le stia nici macar numele, a evaluat ministrii de la Bucuresti fara sa stim nici astazi la ce a folosit evaluarea, i-a destituit sau schimbat indiferent de cele evaluate, a remaniat Guvernul la fel de indiferent si a deschis un penibil conflict cu presedintele tarii pe tema numirilor....citeste mai departe despre " Bugetul lui Daddy-Vitamina, la reanimare " pe Ziare.com