Buletinele provizorii ar putea fi valabile doi ani - proiect

Initiativa legislativa modifica ordonanta de urgenta 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, republicata."Termenul de valabilitate a cartii de identitate provizorie este de doi ani", se arata in articolul 20 al proiectului de lege.In legea in vigoare, articolul 20 prevede: "Pentru cartea de identitate provizorie, termenul de valabilitate se stabileste de serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor si nu poate fi mai mic de 30 de zile sau mai mare de un an".Proiectul stipuleaza si ca actele de identitate ale persoanelor care nu sunt inca inregistrate la Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date (D.E.P.A.B.D) pot fi eliberate, de asemenea, la solicitarea serviciilor publice de asistenta sociala.In prezent, eliberarea documentelor se poate face la solicitarea persoanei fizice sau, in cazul persoanei fizice puse sub interdictie, cererea se face prin reprezentantul sau legal."Actul de identitate se poate elibera si la solicitarea serviciilor publice de asistenta sociala pentru persoanele care se afla in cel putin una din situatiile mentionate la articolul 34 din prezenta lege", se arata la articolul 14 al initiativei.In forma in vigoare, articolul 14 arata astfel: "Actul de identitate se elibereaza de catre serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor de la locul de domiciliu sau resedinta a persoanei fizice, pe baza cererii scrise a acesteia sau, in cazul persoanei fizice puse sub interdictie, a reprezentantului sau legal".De asemenea, proiectul mai prevede ca generarea de CNP-uri suplimentare sa se poata realiza si la solicitarea serviciilor publice de asistenta sociala. In cartea de identitate, potrivit actului normtiv, va aparea domiciului sau resedinta institutiei ori a centrului sau a ariei institutiilor unde a fost localizata persoana respectiva."Pentru persoanele fizice care nu poseda act de identitate si sunt internate sau primite spre ingrijire ori gazduire in institutii de ocrotire/ centre de servicii sociale sau in centre educative sau sunt localizate in aria institutiilor sau a centrelor mentionate anterior, se elibereaza acte de identitat