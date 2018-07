Cabinetul Dancila se reuneste in sedinta joi, ultima zi a sesiunii extraordinare a Parlamentului

In aceasta saptamana, au aparut informatii in spatiul public potrivit carora Guvernul ar vrea o OUG pentru pentru gratiere si amnistie. Ar fi ultima sapamana in care Cabinetul Dancila ar putea emite ordonante de urgenta, joi fiind ultima zi a sesiunii extraordinare, nemaifiind necesara convocarea Parlamentului pentru o adoptare ulterioara.Dupa sedinta de marti a Guvernului, purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu, a declarat ca nu a existat la acea intrunire a ministrilor vreun document care sa vizeze amnistia sau gratierea, precizand ca o noua intrunire a Cabinetului Dancila va avea loc joi, deoarece sunt acte normative care "nu suporta amanare".Premierul Viorica Dancila s-a intalnit miercuri, la ora 10:00, cu presedintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni. Intalnirea de miercuri dimineata intre prim-ministrul Viorica Dancila si presedintele Klaus Iohannis a avut loc si in contextul informatiilor potrivit carora Executivul ar vrea sa adopte o OUG pentru gratiere si amnistie.Dupa intrevedere, Guvernul a anuntat ca Dancila si Iohannis au discutat despre stadiul pregatirilor pentru preluarea Romaniei a presedintiei Consiliului Uniunii Europene din ianuarie 2019. Executivul nu a facut nicio precizare, in comunicatul de presa, in legatura cu posibile discutii intre premier si seful statului despre o astfel de ordonanta de urgenta. Pe de alta parte, Administratia Prezidentiala nu a remis niciun comunicat care sa releve continutul discutiilor Dancila-Iohannis.Citeste si:De ce tace Klaus Iohannis, nici macar Viorica Dancila nu ne poate spuneDancila transmite ce a vorbit cu Iohannis la Cotroceni. Guvernul s-a incurcat in dateIn schimb, inca de la inceputul saptamanii, liderii coalitiei PSD-ALDE, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, au infirmat informatiile potrivit carora Executivul ar avea intentia adoptarii unei astfel de ordonante de urgenta.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a negat, luni, ca Executivul ar intentiona sa adopte in sedinta de marti o ordonanta de urgenta privind amnistia si gratierea, el afirmand ca, intr-o discutie, premierul Viorica Dancila si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, au infirmat zvonurile in acest sens.Dragnea spune ca ...citeste mai departe despre " Cabinetul Dancila se reuneste in sedinta joi, ultima zi a sesiunii extraordinare a Parlamentului " pe Ziare.com