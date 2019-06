Calcule Ziare.com: USR-PLUS a castigat toate sectoarele Capitalei, diaspora si 20 de resedinte de judet, de 2 ori mai multe decat PNL

Conform rezultatelor finale, prelucrate de Ziare.com, Alianta 2020 USR-PLUS s-a situat pe primul loc in 20 de municipii resedinta de judet, in timp ce PNL s-a impus in 11 astfel de orase mari, iar PSD a castigat confruntarea cu principalii contracandidati doar in 7. Cum era si firesc, UDMR s-a situat in top in Miercurea Ciuc (Harghita) si Sfantu Gheorghe (Covasna).O situatie speciala s-a inregistrat in municipiul Braila, resedinta judetului cu acelasi nume, unde Partidul Pro Romania, care il are in conducere pe fostul premier Mihai Tudose, s-a situat pe primul loc, cu doar 4 voturi inaintea PSD.Alianta USR-PLUS a obtinut victorii surprinzatoare si in resedintele "rosii" de judet, cunoscute ca fiefuri ale PSD, cum ar fi Craiova, Pitesti, Buzau, Constanta, Targoviste, Iasi, Piatra Neamt sau Vaslui, dar si la Cluj Napoca sau Timisoara, care au administratii liberale.Si PNL s-a impus in fata PSD, in mod neasteptat, la Focsani, Calarasi sau Buftea.PSD s-a detasat in castigator doar in Botosani (Botosani), Giurgiu (Giurgiu), Targu Jiu, (Gorj), Slobozia (Ialomita), Drobeta Turnu Severin (Mehedinti), Slatina (Olt) si Alexandria (Teleorman).In Bucuresti, Alianta 2020 USR-PLUS a castigat in toate sectoarele, iar PSD s-a situat pe locul doi cu o singura exceptie: Sectorul 1, unde PNL a ocupat pozitia secunda.Romanii din straintate au preferat tot alianta USR-PLUS, pe locul doi pozitionandu-se PNL, iar pe locul 3 PMP. De remarcat este ca in diaspora PSD a fost devansat chiar si de candidatul independent George Simion, obtinand putin peste numarul de voturi inregistrat de un al doilea candidat independent - Peter Costea.Citeste mai multe despre: Rezultatele finale ale alegerilor europarlamentare: PSD are cu un europarlamentar mai mult decat USR-PLUS, dar sta pe bara pana la Brexit.Vezi aici Rezultatele finale pe judete si localitati.Afla mai multe despre profilul votantilor PNL, USR-PLUS si PSD la alegerile europarlamentare.Topul partidelor in municipiile resedinta de judet si in sectoarele Capitalei:Date prelucrate de Ziare.com ...citeste mai departe despre " Calcule Ziare.com: USR-PLUS a castigat toate sectoarele Capitalei, diaspora si 20 de resedinte de judet, de 2 ori mai multe decat PNL " pe Ziare.com