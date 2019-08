Calendarul alegerilor prezidentiale 2019 a fost aprobat: Pana cand se depun candidaturile si cand poate sa voteze diaspora

Primul tur al alegerilor prezidentiale are loc pe 10 noiembrie, iar al doilea pe 24 noiembrie. De asemenea, cetatenii romani din strainatate pot vota, in primul tur al prezidentialelor, in zilele de 8, 9 si 10 noiembrie, iar in al doilea tur pe 22, 23 si 24 noiembrie."In sedinta de Guvern, s-au adoptat hotararile de Guvern privind buna organizare si desfasurare a alegerilor pentru presedintele Romaniei in anul 2019. Este vorba despre hotararea Guvernului privind aprobarea programului calendaristic pentru realizarea actiunilor necesare pentru alegerea presedintelui Romaniei", a declarat Nelu Barbu, la finalul sedintei Executivului.Calendarul alegerilor si datele limita sunt urmatoarele:2 septembrie 2019: depunea la BEC a protocolului de constituire a unei aliante electorale11 septembrie 2019: inregistrarea in registrul electoral ca alegator in strainatate, respectiv ca alegator prin corespondenta22 septembrie 2019, ora 24: depunerea candidaturilor si comunicarea catre BEC a semnelor electorale12 octombrie: inceperea campaniei electorale8 noiembrie, orele 12.00-21.00, prima zi a votarii in strainatate9 noiembrie, ora 07.00, se incheie campania electorala in tara9 noiembrie, orele 7-21: a doua zi a votarii in strainatate10 noiembrie, orele 7-21: a treia zi de votare in strainatate si inceperea votarii in tara10 noiembrie, ora 21.00 se incheie alegerile atat in tara, cat si in strainatate, iar alegatorii care la ora 21.00 se afla in sectiile de votare, precum si cei care se afla la rand in afara sectiilor de vot, pot sa-si exercite dreptul de vot pana la ora 23.59.Executivul a mai adoptat, marti, o hotarare privind stabilirea masurilor pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor pentru Presedintele Romaniei din anul 2019."Sunt precizari pe care le aveti in legislatia adoptata de Parlamentul Romaniei, a fost modificata legislatia astfel incat sa poata fi desfasurat procesul de vot pe mai multe zile si a fost completata procedura de votare. Sunt atributiile tuturor institutiilor implicate in organizarea si desfasurarea alegerilor, este vorba de MAI, MAE, Regia Autonoma in Monitorul Oficial, STS, Institutul National de Statistica, AEP s.a.m.d.", a explicat Nelu Barbu.Guvern ...citeste mai departe despre " Calendarul alegerilor prezidentiale 2019 a fost aprobat: Pana cand se depun candidaturile si cand poate sa voteze diaspora " pe Ziare.com