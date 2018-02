Termenul-limita de depunere a ofertelor este 26 martie, iar termenul final de evaluare a fost fixat in 29 iunie.Potrivit Profit.ro, contractul va include intocmirea bilantului energetic, a auditului energetic, a raportului de audit energetic, precum si obtinerea certificatului de performanta energetica a cladirii."Auditul energetic complex al imobilului Palatul Parlamentului se va realiza la o cladire avand peste 350.000 metri patrati, un volum de incalzit/racit de peste 2.800.000 mc, peste 1.000 de camere cu regimuri de inaltime diverse, terase circulabile cu luminatoare, punct termic propriu, statie de hidrofor, puncte de alimentare cu energie electrica, centrale de ventilatie si centrala de frig", se mentioneaza in documentele licitatiei.Pentru incalzirea acestei cladiri, arata Profit.ro, costurile sunt ca ale unui oras de 8.000-10.000 de locuitori. Bugetul Camerei Deputatilor pe 2018 prevede cheltuieli cu energia cifrate la peste 7,6 milioane lei, plus 1,5 milioane lei pentru apa, canal si salubritate. ...citeste mai departe despre " Camera Deputatilor da peste un milion de lei pentru primul audit energetic la Casa Poporului " pe Ziare.com