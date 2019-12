Camera Deputatilor dezbate, miercuri, proiectul USR pentru eliminarea pensiilor speciale

Initiativa prevede, totodata, plafonarea pensiilor speciale pentru magistrati si militari.Camera Deputatilor este for decizional."La momentul in care a fost depus (proiectul de lege - n.red.), USR a fost destul de singur in sustinerea abrogarii pensiilor speciale si sa nu credeti ca proiectul era prea extrem.As zice ca este chiar o varianta usoara a ceea ce ar trebui sa se intample in Romania, dar este un prim pas catre normalitate. Mai tarziu, au inceput sa apara unele initiative similare si de la alte partide. E foarte bine. Imi pare chiar rau ca una dintre ele a fost retrasa la scurt timp de initiatori.Sistemul dublu de pensii trebuie sa inceteze.Daca platim toti la fel, trebuie sa primim toti la fel. Fara speciali si fara legi speciale doar pentru unii. Toata lumea intelege ca unele categorii au fost mai apropiate de centrii de putere ai statului si si-au atras pentru ei beneficii importante. Pe sistemul: cine imparte parte isi face. La deputati si senatori, daca ne uitam in buget, vedem sistematic cresteri la pensii speciale.Am citit argumentele. Stiu ca si la Parlamentul European si-au votat pensii speciale. Da, si acelea ar trebui sa dispara. Europarlamentarii USR-PLUS ar trebui sa militeze si acolo pentru desfiintarea lor, dar pana acolo, hai sa le desfiintam la noi.Toti trebuie sa fim tratati la fel de catre stat. Platim la fel, primim la fel. Cineva are o munca deosebit de grea? Privatiuni? Stres mare? Atunci sa primeasca un salariu mai mare, din care sa se plateasca un CAS mai mare si sa aiba astfel o pensie mai mare.Pensia de stat are o groaza de probleme, de acord, dar solutiile trebuie sa le gasim pentru toti, nu doar pentru unii. Pensiile speciale sunt un mod de a-i salva doar pe unii de incapacitatea statului de a oferi o pensie decenta contra sumelor preluate prin contributii obligatorii.Nu avem o problema cu persoanele care au pensii mari pentru ca au platit taxe mari pe salarii mari. Daca cineva a contribuit mai mult e si normal sa primeasca mai mult. Avem, insa, o problema in momentul in care toti contribuim la fel, dar unii primesc mai mult. Nu este normal. Nu asa se construieste o societate pentru toti.Pe langa abrogarea pensiilor speciale, prin acest proiect mai propunem si posibilitatea romanilor de a economisi mult mai ...citeste mai departe despre " Camera Deputatilor dezbate, miercuri, proiectul USR pentru eliminarea pensiilor speciale " pe Ziare.com