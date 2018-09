Proiectul are ca obiect de reglementare includerea presedintilor, vicepresedintilor, secretarilor si trezorierilor din cadrul organizatiilor, federatiilor si confederatiilor sindicale, in categoria persoanelor care sunt obligate sa depuna declaratiile de avere si interese.In expunerea de motive, initiatorii spun ca au depus proiectul "pentru a elimina discriminarea" intre liderii sindicali si celelalte categorii de persoane care trebuie sa depuna, potrivit legii ANI, declaratii de de avere si de interese.Proiectul a fost initiat de deputatul PSD Neculai Iftimie si de deputatii ALDE Florica Ica Calota si Toma-Florin Petcu.Propunerea legislativa merge spre dezbatere si vot la Senat, camera decizionala in acest caz. ...citeste mai departe despre " Camera Deputatilor: Liderii de sindicat sa depuna declaratii de avere si interese " pe Ziare.com