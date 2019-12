Camera Deputatilor vrea sa cumpere carburanti de peste 2 milioane lei, pentru anul viitor

Conform anuntului, parcul auto al Camerei Deputatilor are in componenta 174 de autovehicule de diferite tipuri care au motoare pe benzina si motorina. Prin urmare, este necesara furnizarea de carburanti auto pentru anul viitor, achizitia fiind in valoare de 2.101.680 lei, fara TVA."Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea produselor. Structura parcului auto al Camerei Deputatilor cuprinde 174 autovehicule de diferite tipuri, echipate cu motoare atat pe benzina cat si pe motorina.In anul 2020 pentru a utiliza autovehiculele, este necesar a se achizitiona combustibili auto alimentati pe baza de carduri care sa permita alimentarea autovehiculelor din dotarea Camerei Deputatilor la statiile de distributie ale furnizorului, functie de motorizare, cu: benzina fara plumb toate sortimentele (cod CPV 09132100-4); motorina toate sortimentele (cod CPV 09134200-9); - ad blue toate sortimentele (cod CPV 24957000-7)", potrivit caietului de sarcini din anuntul in SICAP.Autovehiculele sunt folosite la protocol, transport persoane sau transport marfa in toata tara, precum si in ingrijirea spatiilor verzi si deszaperire. Prin urmare este necesara alimentarea acestora cu carburanti."Autovehiculele din parcul auto al Camerei Deputatilor sunt utilizate in activitati de protocol, activitati de transport persoane, activitati de transport marfa in toata tara si activitati de ingrijire a spatiilor verzi si deszapezire la sediul institutiei. Avand in vedere diversele tipuri de autovehicule si motorizari este necesara alimentarea acestora cu mai multe sortimente de carburant in toata tara si la diferite ore ale zilei, functie de activitatile in care sunt implicate", mai arata sursa citata.In total, Camera Deputatilor ar vrea sa achizitioneze o cantitate totala de 400.000 litri de carburant, constand in benzina Standard CO 95, benzina Extra CO 99+, motorina standard si motorina extra.Potrivit sursei mentionate, termenul limita pentru primirea ofertelor este 13 ianuarie 2020. ...citeste mai departe despre " Camera Deputatilor vrea sa cumpere carburanti de peste 2 milioane lei, pentru anul viitor " pe Ziare.com