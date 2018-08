"Am semnat si noi, sa se vada din avion: #Farapenali", a scris pe Facebook medicul veterinar Dan Ignatescu. Pentru ca acest mesaj sa ia nastere a fost nevoie de cateva ore bune, de 180 de baloti si 10 oameni. Mesajul se intinde pe 56 de metri, doar o singura litera avand 20 de metri. Este vizibil din avion.Andrei Stelian, bistriteanul care si-a pus avionul la dispozitie, a povestit pentru Adevarul cum au ajuns sa filmeze mesajul. "Un prieten a vrut sa transmita un mesaj inainte sa stranga balotii. Un medic veterinar stia ca am un avion si a zis ca ar fi fain sa fie vazut de sus. A fost un zbor utilitar fain pentru binele tarii noastre", a spus Stelian.Dan Ignatescu a postat si doua citate pe Facebook: "Nimeni nu te poate invata sa zbori daca tu nu vrei sa iti deschizi aripile" si "Daca nu te implici, nu avea pretentii la schimbare in mai bine"....citeste mai departe despre " Campania #FaraPenali se vede din avion. Mesajul are 56 de metri si a fost facut din 180 de baloti (Video) " pe Ziare.com