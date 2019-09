Votul pentru Cotroceni: Cine conteaza in alegeri si care sunt surprizele la linia la start

Dar este apararea de PSD un motiv suficient pentru a face o tara fericita? Resetarea statului, despre care toata lumea vorbea dupa uciderea Alexandrei, incepe cu mize si mesaje mici.Candidatii au trecut de filtrul BEC, sunt si cativa exclusi la prima treapta si e de asteptat din partea unora dintre marginali o retorica a victimei oneste, pe care mari comploturi o impiedica sa devina presedintele tarii, asa cum poporul cu siguranta ar vrea, dar stim bine ca orice complot de felul acesta este contra poporului.Dispar, asadar, din ringul campaniei pentru Cotroceni Liviu Plesoianu, Miron Cozmasi chiar primarul Pandele, care a renuntat singur la candidatura. Viorel Catarama, a carui candidatura a fost respinsa de BEC, a primit unda verde de la CCR.Ramane de vazut daca Alexandru Cumpanasu va fi validat de BEC, dupa ce a anuntat ca a reusit sa adune si sa depuna semnaturile pentru candidatura, in ciuda profilului minor politic si a grotescului pe care l-a provocat manipuland uciderea Alexandrei.Cumpanasu nu e un candidat care sa poata influenta aritmetica votului, dar poate fi folosit la zgomotele de fond care sa paraziteze dezbaterile mari de pe agenda, intretinand rumori si dezinformari.Rolul personajelor de tipul lui e acela de a mentine terenul fertil pentru specularea emotiilor primare, pentru a planta mai apoi manipulari convenabile.Langa Cumpanasu se asaza si Catalin Ivan, a carui candidatura a fost validata de BEC, si Ramona Ioana Bruynseels, sustinuta de Dan Voiculescu si televiziunile de casa, cea care vede Rusia in NATO.Cine joaca matematic in acest scrutin sunt Klaus Iohannis, Dan Barna, Viorica Dancila, Theodor Paleologu si Mircea Diaconu, dar sondajele de pana acum au masurat mai degraba optiuni generoase de vot, in care erau inclusi pana recent si non-candidati, de tipul Victor Ponta , Calin Popescu Tariceanu si Dacian Ciolos Cum se prezinta candidatii pe linia de start:* Klaus Iohannis are marele avantaj la pornire, toate sondajele il dau direct jucator al turului doi de scrutin.Profilul pe care actualul presedinte il propune este pe aceeasi platforma antipesedista folosita si la referendumul din 26 mai, in cuvintele lui, un profil de pompier care apara tara de mistuirile PSD-ului;* PSD are un candidat fara sanse sa joace in finala si chiar cu ...citeste mai departe despre " Votul pentru Cotroceni: Cine conteaza in alegeri si care sunt surprizele la linia la start " pe Ziare.com