Cancelarul Austriei ii multumeste lui Iohannis ca are grija de statul de drept

Prima oprire a fost la Palatul Cotroceni, unde a avut discutii extinse cu presedintele Klaus Iohannis, urmand ca apoi sa aiba o intrevedere si cu Viorica Dancila.Intr-o declaratie comuna cu seful statului roman, Kurz l-a laudat pe Iohannis pentru faptul ca vegheaza si reactioneaza ca in Romania sa fie respectate democratia si statul de drept."Predau presedintia, va doresc toate cele bune, sunt fericit de cooperarea intensa si frumoasa. Vreau sa-ti multumesc ca in calitate de presedinte intotdeauna ai avut grija de democratie, de statul de drept, e ceva important", i-a spus Kurz lui Iohannis in conferinta comuna.El a fost intrebat apoi de un jurnalist austriac daca el considera ca Romania este pregatita sa preia acest rol important. Kurz a spus ca, in ceea ce il priveste pe Iohannis, nu are niciun dubiu."Poate ca in ceea ce priveste statul de drept si democratia este important ca, atunci cand exista evolutie negativa, sa reactionam, sa incercam sa corectam. Statul de drept si democratia reprezinta baza pentru convietuirea in pace si libertate, ca fiecare om sa poata trai in siguranta, cu demnitate si drepturi egale in Europa.Trebuie sa fim atenti si sa reactionam cand apar derapaje.In presedintele din Romania avem un garant in ce priveste aceste chestiuni. In ce priveste pregatirea presedintiei, eu pot sa vorbesc de la nivelul Presedintiei Consiliului si pot sa va spun ca presedintele Klaus Iohannis se bucura de recunoastere, are experienta in activitatea Consiliului si pentru toti e un partener de discutie. Predarea, cel putin la nivelul nostru, se face neproblematic", a spus Kurz.Iohannis, intrebat de ce a spus ca Romania nu e pregatita sa preia presedintia UEIohannis a fost intrebat de acelasi jurnalist austriac de ce a spus ca Romania nu e pregatita sa preia presedintia UE. Seful statului a explicat ca la acel moment era o situatie de criza, pentru ca tocmai plecase din Guvern ministrul pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu."Ministrul nostru pentru Afaceri Europene a anuntat in mod neasteptat si cu explicatii neclare demisia. A fost o problema la momentul acela. In timp record, am reusit sa finalizam criza de personal, a fost numit un nou ministru, un diplomat cu multa experienta si, de aceea, am putut sa continuam prega