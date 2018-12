Cancelarul Austriei vrea sa discute cu Dancila despre grijile privind statul de drept si abordarea investitorilor straini

La finalul intalnirii, Kurz a precizat ca presedintia Austriei a fost de succes si i-a spus Vioricai Dancila ca spera ca Romania sa continue munca inceputa de tara sa.Mai mult, a subliniat ca isi doreste sa discute in continuare despre grijile in ceea ce priveste statul de drept si abordarea investitorilor internationali."Pe parcursul presedintiei noastre am reusit sa realizam foarte multe dialoguri, au fost abordate multe tematici, presedintia a fost una de succes. Dorim toate cele bune presedintiei romane si sa continue munca inceputa de noi. Vorbim despre Brexit, negocierile in ceea ce priveste cadrul financiar multi anual.Avem posibilitatea sa discutam despre grijile noastre in ceea ce priveste statul de drept si abordarea investitorilor internationali . Speram ca si in ceea ce priveste aceste domenii tematice vom reusi sa avem un schimb bun si sa ramanem in relatii la fel de bune", a declarat cancelarul Austriei.Anterior, intr-o declaratie comuna cu seful statului roman, Kurz l-a laudat pe Iohannis pentru ca vegheaza si reactioneaza ca in Romania sa fie respectate democratia si statul de drept."Predau presedintia, va doresc toate cele bune, sunt fericit de cooperarea intensa si frumoasa. Vreau sa-ti multumesc ca in calitate de presedinte intotdeauna ai avut grija de democratie, de statul de drept, e ceva important", i-a spus Kurz lui Iohannis in conferinta comuna.Dancila nu a spus nimic despre avertismentul cancelarului Austriei cu privire la Ordonanta TeodoroviciIn ceea ce priveste discursul Vioricai Dancila, premierul a multumit Austriei si a spus, din nou, ca Romania e pregatita sa faca fata presedintiei Consiliului UE.Totodata, Dancila a afirmat ca a discutat cu cancelarul Austriei despre migratie, terorism si Brexit si a laudat buna cooperare dintre ministerele din Romania si cele din Austria. Potrivit acesteia, cea mai buna relatie este cea dintre Ministerul de Finante roman si cel austriac.Insa premierul roman nu a spus nimic despre avertismentul cancelarului austriac in ceea ce priveste Ordonanta Teodorovici.Sebastian Kurz a tras vineri, la Bucuresti, un semnal de alarma in ce priveste potentialele efecte pe care le-ar avea, in cazul in care va fi adoptata, ordonanta de urgenta cu noi t ...citeste mai departe despre " Cancelarul Austriei vrea sa discute cu Dancila despre grijile privind statul de drept si abordarea investitorilor straini " pe Ziare.com