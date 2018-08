Dan a explicat, la inceputul sedintei, ca a fost prezenta la minister in acea zi pentru ca asa i s-a parut "normal"."In data de 10 august, la orele 12:00, am fost prezenta la minister, pentru ca asa mi s-a parut normal si asa cred ca trebuie sa fac orice manager responsabil intr-o asemenea situatie. Initial, am luat informatiile de la televizor, aveam deja informatii despre modul in care ne-am organizat pentru misiune, insa am anticipat ca va fi un eveniment de mare amploare.Am analizat tot ce s-a vehiculat in media pana la momentul in care am luat decizia si mi-am intrerupt concediul de odihna si am fost prezenta la minister", a afirmat ministrul de Interne."Sa impartasim de data asta propriile lor trairi"Aceasta a adaugat ca a stat in biroul sau pana la ora 03:00, singura ei cerinta fiind sa fie informata despre evolutia evenimentelor din Piata Victoriei."Am stat in biroul meu in toata aceasta perioada (de la 12:00 pana la 03:00 - n.red.) . Tot ce am solicitat a fost sa fiu informata, pentru ca este firesc ca ministrul sa primeasca informatii despre tot ce se intampla si am plecat din minister in jurul orei 03:00 dimineata, cand colegii mei finalizasera misiunea si cand mi-am dorit sa vina in biroul ministrului si sa impartasim de data asta propriile lor trairi, sa imi edific anumite aspecte si, nu uitati, ca aveam deja teme sensibile de discutat, disparuse o arma, aveam doi jandarmi batuti internati in spital si mi s-a parut firesc ca eu sa imi iau aceste informatii direct de la ei.Nu a fost o sedinta operativa, ci una de informare, ocazie cu care am cerut pentru a doua zi un prim raport al misiunii", a completat ministrul. ...citeste mai departe despre " Carmen Dan si Raed Arafat dau explicatii in Parlament: Ministrul povesteste ce a facut in noaptea de 10 august " pe Ziare.com