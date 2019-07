Carmen Dan vrea sa mute sistemul de prevenire a fraudei la vot de la STS la AEP

Dupa a doua zi de audieri din Comisia de ancheta privind alegerile de pe 26 mai, Uniunea Salvati Romania a reclamat ca PSD-ALDE urmareste sa obtina controlul asupra SIMPV care are un rol foarte important in prevenirea fraudelor la alegeri.La audierile de marti, Ministrul de Interne Carmen Dan a sustinut ca procedura de vot la alegerile din 26 mai a fost ingreunata de organizarea simultana a celor doua procese electorale si de functionarea deficitara a SIMPV concretizata in timpii ridicati necesari validarii CI-urilor, slaba instruire a operatorilor de tablete din sectiile de votare si multitudinea de semnale eronate privind posibile cazuri de vot multiplu.Mai mult, Carmen Dan ar fi cerut si mutarea SIMPV de la STS la AEP, potrivit lui Daniel Popescu, deputat USR de Diaspora, secretar al Comisiei parlamentare de ancheta pentru investigarea eventualelor nereguli si fraude semnalate in spatiul public cu ocazia derularii procesului electoral la alegerile din 26 mai 2019."In spatele unei false dorinte de aflare a adevarului despre alegerile din 26 mai, ancheta PSD-ALDE a virat astazi in mod clar spre Sistemul informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal. A fost sustinuta mutarea sistemului de la Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) catre Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) chiar de catre Carmen Dan, dupa audiere.Ne paste un mare pericol deoarece PSD a inteles ca in momentul in care se foloseste numarare electronica, cu chei de verificare, e mult mai greu sa te mai intelegi cu doi primari de-ai tai dintr-un colt de judet care sa-ti mai completeze putin cifrele, pentru ca totul e electronic, lucrurile sunt mult mai verificabile", a declarat deputatul Daniel Popescu, reprezentantul USR in Comisia de ancheta privind alegerile de pe 26 mai.USR nu sustine mutarea sistemului SIMPV sub controlul AEP, in conditiile in care sefii institutiei sunt numiti politic, iar ultimul sef Daniel Barbu este anchetat de DNA pentru acuzatii de coruptie.Sistemul SIMPV si-a dovedit deja eficienta la alegerile locale si parlamentare din 2016 si nu poate fi cauza blocajului din diaspora, se mai arata in comunicat. ...citeste mai departe despre " Carmen Dan vrea sa mute sistemul de prevenire a fraudei la vot de la STS la AEP " pe Ziare.com