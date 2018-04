Cat se castiga in Senat: Salariul brut al lui Tariceanu e de 21.850 de lei/luna. Sporurile de conditii vatamatoare de pana la 3.000 de lei

Astfel, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, are o indemnizatie bruta lunara de 21.850 lei, vicepresedintii Senatului - 20.330 lei, secretarii si chestorii - 19.950 lei, iar liderii grupurilor parlamentare - 19.000 lei. Presedintii comisiilor permanente au o indemnizatie bruta lunara de 18.430 lei, iar senatorii - 17.100 lei.Spre deosebire de senatori, care primesc indemnizatii, angajatii din Senat primesc, conform Legii salarizarii 153/2017, salarii si sporuri pentru conditii vatamatoare in cuantum de 15% din salariul de baza.Potrivit unei liste cu aceste retributii aflate in plata la 31 martie 2018, publicate pe site-ul Senatului, inaltilor functionari publici parlamentari le revin lunar urmatoarele salarii de baza si sporuri:secretarul general al Senatului (20.194 lei si spor de 3.030 lei)secretarul general adjunct (9.200 lei - salariu si 1.380 lei - spor)directorii generali intre 11.142 lei si 15.433 lei - salariu si intre 1.672 si 2.315 lei - spordirectorii - salarii de baza de la 10.289 la 13.717 lei si spor cuprins intre 1.544 si 2.058 leisefii de serviciu - salarii de baza intre 8.547 lei si 11.887 lei si sporuri - intre 1.283 si 1.784 leisefii de birou - salarii intre 10.003 si 11.544 lei si sporuri intre 1.501 si 1.732 leiConsilierii parlamentari, inclusi la functii de executie, beneficiaza de salarii de baza cuprinse intre 6.675 si 10.062 lei si sporurile se incadreaza intre 987 si 1.510 lei.Un sef de cabinet, in functie de studii, primeste un salariu de baza cuprins intre 3.297 si 6.375 lei si sporuri intre 495 si 957 lei; un sofer are un salariu cuprins intre 3.325 si 4.624 lei si spor - intre 499 si 624 lei. Un muncitor necalificat are la Parlament cel putin 1.900 de lei salariu de baza si 285 de lei spor pentru conditii vatamatoare.Totodata, consilierii din cadrul birourilor parlamentare ale senatorilor au un salariu de baza intre 1.900 lei si 6.225 lei, consultantii - intre 1.900 lei si 4.403 lei, iar soferii/curierii intre 1.900 lei si 3.646 lei, aflate in plata de la 1 ianu ...citeste mai departe despre " Cat se castiga in Senat: Salariul brut al lui Tariceanu e de 21.850 de lei/luna. Sporurile de conditii vatamatoare de pana la 3.000 de lei " pe Ziare.com