"Dupa un total de 6 ore de asteptare politia a facut o separare si vreo 20 de oameni au mai putut intra la ora 9. Eu si inca aproximativ 400-500 de alegatori nu am fost atat de norocosi. Impreuna cu toti cei care s-au dat batuti probabil 700 de oameni au pierdut samsa de a vota din cauza incompetentei guvernului. Pentru zona Stuttgart, in care se estimeaza ca locuiesc 20.000 pana la 30.000 de romani, au fost un total de 10 persoane care introduceau datele in sistem.Multi din cei care ieseau din sala de votare ii descriau pe acestia ca fiind 'mocaiti intentionati'. Huiduieli intense s-au auzit la inchiderea salii de votare. Am decis ca la urmatoarele alegeri sa ma imi incep cele 6 ore de asteptare mai devreme", transmite corespondentul Ziare.com din Stuttgart.Foto: Matei Florescu / Stuttgart, GermaniaIn fata sectiei de votare s-a format o coada imensa, de la primele ore ale zilei, iar alegatorii au asteptat cu orele sa ajunga la urne. Fotografiile de mai jos sunt facute de un cititor Ziare.com de la jumatatea sirului de alegatori, unde i-a luat doua ore sa ajunga."Atmosfera e placuta, oamenii sunt prietenosi, scandari foarte rare (impotriva PSD) si se urmaresc indicatiile de ordine ale politiei. Acestia au blocat strada din fata sectiei astfel incat copiii si cei care nu vor sa stea in inghesuiala au spatiu.Sa speram ca vom vota cu totii", transmite corespondentul Ziare.com din Stuttgart.Din pacate, dupa 6 ore petrecute la coada, el nu a mai ajuns sa voteze, la fel ca mii de romani din Diaspora.Rasturnare fericita de situatie la Munchen, unde politistii germani s-au asigurat ca toti romanii aflati la coada vor putea sa votezeFoto: Matei Florescu / Stuttgart, GermaniaAlegerile au fost organizate atat de prost in Diaspora incat mii de romani nu au mai reusit sa voteze, desi au stat toata ziua la coada ...citeste mai departe despre " Cateva sute de romani nu au mai reusit sa voteze la Stuttgart, desi au stat ore intregi la coada " pe Ziare.com