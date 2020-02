Cati bani a bagat Guvernul Orban in buzunarele partidelor conduse de Ponta si Melescanu si care ar fi explicatiile

Astfel, Pro Romania, partid care a strans in jurul lui Victor Ponta mai multi senatori si deputati plecati de la PSD sau ALDE, primeste in luna februarie 658.019,94 lei (la fel ca si in luna ianuarie), in timp ce partidul Forta Nationala, condus de Teodor Melescanu, primeste lunar in acest an 105.283,19 lei, conform comunicatului AEP.Toate celelalte partide parlamentare primesc de la 1 ianuarie, de cand Guvernul Orban a schimbat formula de calcul, subventii mai mici.Iata sumele (lei) primite pe lunile: Decembrie / Ianuarie / Februarie:Partidul Social Democrat (196 de parlamentari): 11.979.328,89 / 7.104.247,14 / 7.104.247,14Partidul National Liberal (99 de parlamentari): 5.488.476,80 / 3.943.235,50 / 3.943.235,50Uniunea Salvati Romania (40 de parlamentari): 1.614.011,93 / 1.052.831,91 / 1.052.831,91Uniunea Democrata Maghiara din Romania (21 de deputati): - /10.789.581,53 / -Partidul Alianta Liberalilor si Democratilor (23 de parlamentari): 1.192.977,41 / 861.873,20 / 861.873,20Partidul Miscarea Populara (18 parlamentari): 776.804,59 / 473.774,36 / 473.774,36***PRO Romania (25 de parlamentari): - / 658.019,94 / 658.019,94Forta Nationala (4 parlamentari): - / 105.283,19 / 105.283,19Vezi aici listele de parlamentari depuse de partide la AEP pentru calcularea subventiilor in functie de numarul de senatori si deputati valabil la 1 ianuarie 2020.Nici Pro Romania si nici Forta Nationala nu au participat la alegerile din 2016, prin urmare nu ar fi avut dreptul la subventii, insa Guvernul Orban a introdus in Legea bugetului, adoptata la inceputul lunii ianuarie, un amendament cerut de partidul lui Victor Ponta, care prevede urmatoarele: "Prin derogare de la art. 18 alin. (3) lit. a), alin. (4) si art. 19 din Legea nr. 334/2006, in anul 2020 subventiile acordate partidelor politice, prevazute in bugetul Autoritatii Electorale Permanente se acorda pe baza numarului total de parlamentari inscrisi in fiecare dintre partidele politice la data de 1 ianuarie 2020".Presedintele Klaus Iohannis a promulgat Legea bugetului inca din 6 ianuarie, ea intrand astfel in vigoare. Totus ...citeste mai departe despre " Cati bani a bagat Guvernul Orban in buzunarele partidelor conduse de Ponta si Melescanu si care ar fi explicatiile " pe Ziare.com