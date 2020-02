Cati bani vor lua partidele de la stat pentru campaniile electorale din 2020: AEP estimeaza costuri colosale

"In ceea ce priveste sumele referitoare la alegerile locale din anul 2020, se estimeaza ca acestea vor fi de patru ori mai mari comparativ cu sumele din 2016, tinand cont de faptul ca se estimeaza un numar aproape dublu al partidelor politice care vor participa la alegerile locale din 2020 si de faptul ca salariul minim pe economie de la 1 ianuarie 2020 a fost majorat cu 212% comparativ cu 1 ianuarie 2016 (...)Tinand cont ca in anul 2016 au fost rambursate 92% din sumele solicitate prin cererea de rambursare, respectiv 46.000.000 lei, pentru alegerile locale din 2020 se estimeaza ca suma ce urmeaza a fi rambursata va fi in cuantum de 190.000.000 lei", prevede raportul.Conform sursei citate, pe fondul cresterii numarului de partide politice inregistrate de la 84 in anul 2016 la 161 in anul 2020, se asteapta o crestere proportionala a numarului de partide politice care vor participa la alegerile parlamentare din 2020.Numarul organizatiilor cetatenilor romani apartinand minoritatilor nationale si al candidatilor independenti se preconizeaza ca va ramane relativ constant."In anul 2016, suma totala ceruta pentru rambursare de catre competitorii electorali a fost in cuantum de 45.552.313,68 lei. Suma rambursata a fost in cuantum de 42.698.236,32 lei.De asemenea, in ce priveste sumele de rambursat referitoare la alegerile parlamentare din 2020, se estimeaza ca acestea vor fi de cel mult doua ori mai mari comparativ cu sumele rambursate in 2016, tinand cont de faptul ca se estimeaza un numar aproape dublu al partidelor politice care vor participa la alegerile parlamentare din 2020 si de faptul ca pentru salariul minim pe economie la 1 ianuarie 2020 indicele de crestere a fost de 212% comparativ cu 1 ianuarie 2016", stipuleaza raportul.Potrivit acestuia, in 2016, cheltuielile electorale efectuate de competitorii electorali au fost rambursate in procent de 93,7%.Raportul privind activitatea Departamentului de control al finantarii partidelor politice si a campaniilor electorale in 2019 - istoric si previziuni preconizeaza ca procentul de rambursare a sumelor cheltuite de competitorii electorali in urma alegerilor parlamentare din 2020 se va mentine constant sau va cre ...citeste mai departe despre " Cati bani vor lua partidele de la stat pentru campaniile electorale din 2020: AEP estimeaza costuri colosale " pe Ziare.com