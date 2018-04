Vlad Voiculescu a scris, luni dimineata, pe Facebook , ca in primele 48 de ore de la anuntarea depunerii actelor pentru noul partid, aproape 30.000 de persoane s-au inscris ca sustinatori ai RO+, iar dintre acestia aproape 17.000 si-au declarat dorinta de a fi membri de indata ce RO+ va primi confirmarea de inregistrare din partea Tribunalului Bucuresti."Miza principala pentru urmatorul an va fi asta: implicarea oamenilor buni, a celor care au stat deoparte pana acum, in politica! Politica nu trebuie sa fie o mocirla. Politicianul nu trebuie sa fie porc. Modul cum ne asezam lucrurile #in TaraNoastra, pentru noi si pentru ceilalti - pentru ca asta face politica - ar trebui sa fie despre ce putem face noi, #impreuna!", spune Vlad Voiculescu.Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat vineri, intr-o conferinta de presa, ca a depus la tribunal actele pentru infiintarea partidului "Miscarea Romania Impreuna" (RO+), desprins din platforma civica Romania 100.Citeste si:Ciolos a depus actele la tribunal pentru un nou partid - Miscarea Romania Impreuna: Daca nu vom sta deoparte, impreuna vom fi o fortaUn fost ministru tehnocrat se retrage din echipa lui Ciolos si vrea ca toate partidele de Opozitie sa colaborezeDacian Ciolos: Romania are nevoie de oameni tineri care trebuie sa fie pregatiti sa isi asume un viitor politic ...citeste mai departe despre " Cati oameni s-au inscris in partidul lui Dacian Ciolos, Miscarea Romania Impreuna, in 48 de ore " pe Ziare.com