Cazul Romaniei, mai disperat decat al Poloniei si Ungariei. Numitorul comun e apropierea de Rusia - Interviu (II)

In partea a doua a interviului acordat Ziare.com, conf.dr. Raluca Alexandrescu, prodecan al Facultatii de Stiinte Politice din Universitatea Bucuresti si doctor in stiinte politice, subliniaza ca educatia este cheia unui regim politic si remarca printre altele, ca partidele din Romania nu promoveaza elitele, preferand obedientii si trimitand in Parlament "aparate de ridicat mana".In ceea ce priveste Opozitia, ea ar trebui sa stranga randurile in jurul ideii de "conservare a destinului european" al tarii noastre (pe care Puterea "se straduieste din rasputeri sa il compromita"), pentru ca de valorile europene se leaga "tot ce s-a intamplat bun in chinuita si scurta noastra modernitate politica", subliniaza Raluca Alexandrescu.Citeste si prima parte a interviului: Democratia din Romania postdecembrista s-a nascut bolnava si bastarda - Interviu (I)Cum comentati "experimentul" Ciolos? De ce a castigat PSD alegerile cu un scor atat de categoric dupa un an de guvernare tehnocrata?Din mai multe motive. Primul este ca, in fapt, guvernul tehnocrat nu a fost integral tehnocrat. In ministerele cheie, in pozitiile de unde se puteau frana initiative inconfortabile care porneau de la ministri entuziasti si bine intentionati s-au aflat oameni care aveau linie directa cu partidul scos numai formal in afara jocului, adica PSD.Lupta pentru impunerea unor ordonante, a unor reforme, a fost crancena, de uzura si fara sanse reale de izbanda. Se poate de altfel verifica minister cu minister (ar fi un bun subiect de disertatie de master!): cred ca in proportie de 99%, toate masurile, ordinele de ministru, ordonantele etc. emise in timpul guvernului Ciolos sunt acum fie direct abrogate, fie modificate pana la desfigurare.Un al doilea motiv a fost legat de uzura guvernarii, imensa oricum in cazul unui cabinet care chiar dorea sa munceasca. Nu e o comparatie deloc perfecta, dar amintiti-va de dezastrul lasat in urma de PDSR (actualmente PSD) gasit de Conventia Democrata din Romania (CDR) la sfarsitul lui 1996. Nu idealizez guvernul de atunci, departe de mine, dar trebuie spus ca doi-trei ani au facut curat. Insa, curatenia costa