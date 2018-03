Presedintele Curtii, Valer Dorneanu, a anuntat, la sfarsitul sedintei, ca a fost admisa sesizarea cu privire la modificarile aduse legii.In 7 februarie, CCR a amanat pentru data de 6 martie luarea unei decizii in acest caz.In 18 ianuarie, presedintele Klaus Iohannis a trimis Curtii o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea Legii nr. 161/2003.Citeste intreg textul sesizarii depuse de presedintele IohannisLegea transmisa la promulgare in 30 decembrie are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 161/2003 in sensul eliminarii incompatibilitatii functiilor de deputat, senator, membru al Guvernului, prefect, subprefect, primar, viceprimar, primar general si viceprimar al municipiului Bucuresti, presedinte si vicepresedinte al consiliului judetean cu calitatea de comerciant persoana fizica. ...citeste mai departe despre " CCR a admis sesizarea presedintelui in cazul legii care permitea parlamentarilor sa fie comercianti " pe Ziare.com