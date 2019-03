Judecatorii CCR vor verifica si daca initiativa cetateneasca a USR indeplineste conditiile tehnice, respectiv numarul de semnaturi.In 21 septembrie2018, USR a depus la Parlament a doua transa de semnaturi pentru initiativa Fara penali in functii publice, peste 780.000, indeplinind astfel conditiile impuse de lege pentru declansarea referendumului, respectiv 500.000 de semnaturi din 21 de judete.Initiativa Fara Penali in functii publice propune ca articolul 37 din Constitutie, care reglementeaza dreptul de a fi ales, sa fie completat cu un nou alineat, avand urmatorul continut: "Nu pot fi alesi in organele administratiei publice locale, in Camera Deputatilor, in Senat si in functia de Presedinte al Romaniei cetatenii condamnati definitiv la pedepse privative de libertate pentru infractiuni savarsite cu intentie, pana la intervenirea unei situatii care inlatura consecintele condamnarii".Dupa pronuntarea CCR, initiativa va intra in circuitul parlamentar, cu dezbateri in comisii si vot in plenul Camerei Deputatilor si Senat, urmand ca apoi sa se organizeze un referendum decizional care trebuie sa aiba cvorum si vot majoritar, se arata pe pagina Fara Penali in Functii Publice.Legat de aceasta initiativa a USR deputatul PSD Catalin Radulescu a explicat, la inceputul lunii februarie, ca a fost depusa plangere la Parchetul General impotriva initiativei "Fara penali in functii publice" deoarece peste 500.000 de semnaturi ar fi fost falsificate de USR.In replica, USR a anuntat ca va depune plangeri penale pentru abuz in serviciu pe numele Silviei Mihalcea, secretar general al Camerei Deputatilor si impotriva lui Georgica Toba, seful Departamentului Legislativ, pentru fals in acte, privind initiativa "Fara penali"....citeste mai departe despre " CCR dezbate marti initiativa Fara Penali in Functii Publice de revizuire a Constitutiei " pe Ziare.com