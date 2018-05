CCR ofera protectie politicienilor in fata legii si arunca Romania in criza politica. Ce va face presedintele Iohannis?

"Vorbim totusi de presedintele Romaniei. Este persoana aleasa cu cea mai mare legitimare electorala, nu poti sa-i dai dispozitii presedintelui. Dispozitiile presedintelui sunt scrise in Constitutie, el nu are alta fisa a postului decat Constitutia. Nu se poate merge chiar atat de departe, toate au o limita", a declarat Augustin Zegrean, fost presedinte al Curtii Constitutionale, comentand decizia CCR care il "obliga" pe Klaus Iohannis sa revoce procurorul-sef al DNA si anuleaza atributiile presedintelui si pe cele ale CSM in ce priveste numirile procurorilor.In urma acestei decizii, ministrul Justitiei primeste dreptul sa se amestece in activitatea magistratilor.Decizia luata de CCR cu un vot de sase la trei a bulversat intreaga societate, efectele fiind imposibil de evaluat in acest moment.Modul in care va reactiona presedintele Iohannis va avea un rol determinant in ce priveste democratia din Romania."Toate drepturile cetatenilor garantate de Constitutie nu valoreaza nimic in lipsa unui sistem judiciar etic si independent", a spus Andrew Jackson, cel de-al saptelea presedinte al SUA (1829-1837).Niciodata de cand e membra a UE, Romania nu a fost mai aproape de a iesi din randul statelor civilizate.Cei sase care au aruncat Romania intr-o criza profunda"Ziua de azi nu este despre Kovesi, DNA, Justitie si un tragic ministru al Justitiei al carui nume nu mai trebuie pomenit in veci. Ziua de azi este despre noi toti. E ziua caderii noastre in istoria trista post comunista, intr-o istorie de dinaintea integrarii formale in Uniunea Europeana. Neformal si pe bune, suntem la granita de la inceput. Iar guvernantii nostri, in mare parte, au lucrat la asta cu osardie", a scris Raluca Pruna, fost ministru al Justitiei in Guvernul Ciolos, intr-o postare pe Facebook 6 judecatori constitutionali din 9 au votat pentru constatarea unui conflict institutional inexistent si pentru obligarea unui presedinte ales sa dea un decret de revocare a unui procuror.Cei sase au scris cea mai rusinoasa pagina din istoria institutiei de la infiintarea din 1992 si pana azi. Va fi greu pentru CCR sa supravietuiasca in contextul in care Romania va reusi, pana la urma, sa ramana membru in Uniunea Europeana.Cei sase judecatori care au votat pentru anularea inde ...citeste mai departe despre " CCR ofera protectie politicienilor in fata legii si arunca Romania in criza politica. Ce va face presedintele Iohannis? " pe Ziare.com