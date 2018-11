Curtea Constitutionala a decis, in 2008, ca presedintele Romaniei are dreptul sa refuze o singura data propunerea de numire a unei persoane in functia de ministru si ca Guvernul este obligat sa nominalizeze o alta persoana.Curtea s-a pronuntat, in urma cu zece ani, cu privire la cererea de solutionare a conflictului juridic de natura constitutionala dintre Guvern si fostul presedinte Traian Basescu, formulata de premierul de atunci, Calin Popescu Tariceanu, in urma refuzului lui Traian Basescu de nominalizare a Noricai Nicolai la conducerea Ministerului Justitiei.Curtea Constitutionala a decis, cu majoritate de voturi, ca presedintele Romaniei "poate refuza, o singura data, motivat", propunerea premierului de numire a unei persoane in functia vacanta de ministru."Prim-ministrul este obligat sa propuna o alta persoana", se arata in decizia CCR 98/2008, care este definitiva si general obligatorie.Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, ca nu va semna decretele de numire in functia de ministru al Transporturilor pentru Lia Olguta Vasilescu si pentru Ilan Laufer, care a fost propus de PSD pentru portofoliul Dezvoltarii Regionale.Iata si solutia PSD dupa ce Iohannis i-a refuzat pe Laufer si Olguta Vasilescu: Ii propune tot pe ei, dar cu rocada intre ministereCiteste si analiza Magdei Gradinaru - Trei greseli ale lui Klaus Iohannis. Cu munitia de la PSD, presedintele a oprit contraatacul la jumatate ...citeste mai departe despre " CCR: Presedintele poate refuza o singura data numirea unei persoane in functia de ministru " pe Ziare.com