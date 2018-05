Ce a mai ramas din operatiunea "Mutarea ambasadei Romaniei din Israel" si cum a schimbat agenda publica

Franta, Marea Britanie si Germania au facut front comun in incercarea de a salva tratatul nuclear cu Iranul, sustinand prin vocea lui Emmanuel Macron ca nu se vor retrage din acest acord, iar Europa va incerca sa devina un factor pentru pastrarea echilibrului in zona.In acest context, Teodor Melescanu , ministrul de Externe, a raspuns invitatiei facute de PNL de a se prezenta in fata Comisiei de Politica Externa a Senatului pentru a prezenta pozitia diplomatiei romane in scandalul creat de decizia anuntata de presedintele PSD de a muta ambasada Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim. Ce semnificatie au declaratiile acestuia si ce impact vor avea asupra controversei politice cu privire la mutarea ambasadei.Ce urmareste Liviu Dragnea, presedintele PSD?Klaus Iohannis, presedintele Romaniei, a cerut demisia premierului Viorica Dancila pentru secretizarea unui proiect (memorandum) care propunea mutarea acestei ambasade.Romania este semnatara unei rezolutii ONU care accepta "solutia celor doua state", iar Comisia Europeana a reactionat ferm: "niciun stat membru al UE nu-si muta ambasada la Ierusalim".In plus, decizia finala pentru mutarea acesteia se afla, conform Constitutiei, la presedintele Romaniei.De fapt, Liviu Dragnea, prin crearea acestei crize, a urmarit sa fragilizeze pozitia lui Iohannis si, indirect, a tensionat relatia dintre Bucuresti si Bruxelles.Presedintele PSD a fost criticat in dese randuri de reprezentanti ai institutiilor europene pentru presiunea continua facuta in Parlament in ce priveste modificarea Legilor Justitiei.Teodor Melescanu, ministru de Externe, este membru ALDE, partenerul de coalitie al PSD. Acesta nu s-a exprimat in prima faza, motivandu-si tacerea prin faptul ca s-a aflat intr-o calatorie oficiala in Libia, dar a raspuns invitatiei PNL de a raspunde la intrebarile senatorilor pe aceasta tema.Teodor Melescanu, in cadrul Comisiei de Politica Externa a Senatului, a sustinut punctul de vedere al Guvernului, cu mici nuante, spunand ca pozitia lui Liviu Dragnea e cea a unui "om politic si poate sustine orice opinie".Atat Calin Popescu Tariceanu, cat si ...citeste mai departe despre " Ce a mai ramas din operatiunea "Mutarea ambasadei Romaniei din Israel" si cum a schimbat agenda publica " pe Ziare.com