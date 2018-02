La final, Dancila a spus doar ca a fost "o intalnire foarte buna", unde a ridicat "anumite probleme care vizeaza Romania".Premierul a mentionat dintre acestea aderarea Romaniei la OCDE si sustinerea SUA in acest sens, eliminarea vizelor pentru romani, dar si alocareaa a 2% din PIB pentru aparare."Am pus si problema ca Romania sa devina producator de armament pentru intreaga zona (...) In toata discutia am incercat sa am o abordare care sa sustina Romania si o colaborare foarte buna cu SUA pe parteneriatul strategic", a adaugat Dancila, intr-o interventie pe treptele sediului PSD din Kiseleff, unde se ducea sa participe la primul Birou Permanent al partidului din ultimele 6 luni.Premierul a subliniat ca nu a vorbit deloc cu Hans Klemm despre DNA.Dupa intrevederea cu ambasadorul SUA, Guvernul a precizat, intr-un comunicat remis Ziare.com, ca Viorica Dancila "si-a exprimat ingrijorarea privind caderea de saptamana trecuta a indicelui Dow Jones (implicit a bursei) si, totodata, speranta ca aceasta situatie nu va continua intrucat ar genera potentiale efecte la nivel global".Amintim ca purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a precizat ca intalnirea de luni este prima dintr-o serie de astfel de reuniuni pe care premierul roman le va avea in perioada urmatoare cu reprezentanti ai ambasadelor straine in Romania. ...citeste mai departe despre " Ce a vorbit premierul Dancila cu ambasadorul SUA la Bucuresti " pe Ziare.com