Ce asteapta Iohannis pentru a decide ce face cu Legile Justitiei

Prezent vineri dimineata la sedinta de bilant a CSM, seful statului si-a exprimat speranta ca ca aceste legi vor fi imbunatatite si regretul ca "s-a ajuns in Romania, in aceasta situtatie, in care Legile Justitiei, care sunt foarte importante, se discuta in proceduri neclare, ad-hoc, sub presiunea timpului, cu nerespectarea unor cutume in procedura parlamentara si, in final, aprobate cu mare viteza, neexplicata in spatiul public si ajunse toate sa fie contestate la CCR"."Mai mult nu voi spune astazi despre continutul propriu-zis al acestor legi, pentru ca astept sa se pronunte Curtea Constitutionala si atunci cand vor ajunge la mine pentru urmatoarea etapa atunci ma voi referi si la continutul acestor legi, respectiv la articolele pe care atunci le voi considera demne de o aprofundare", a adaugat presedintele Iohannis.