Ce au obtinut romanii din diaspora: Sectii la granite si prelungirea perioadei de inregistrare pentru votul prin corespondenta

AEP a pus la dispozitie informatii pe siteul votstrainatate.ro. In ciuda faptului ca la recentele alegeri de la sfarsitul lunii mai au fost cozi de mii de oameni, la prezidentiale nu s-au inscris foarte multi romani pentru a vota prin corespondenta.Cele 29 de ONG-uri ale romanilor din strainatate au identificat mai multe cauze pentru acest fapt, asa ca au solicitat AEP si MAE o intalnire pentru a discuta problemele. La iesire, participantii au spus ca reprezentantii autoritatilor au fost foarte receptivi si au promis sa ia masuri chiar de astazi.Printre problemele semnalate de ONG-uri celor de la MAE si AEP au fost cele intampinate atunci cand romanii vor sa se inscrie, nu doar la votul prin corespondenta, dar si ca sa voteze in sectie. Ei spun ca au fost mai multe probleme tehnice si ele au fost recunoscute si de autoritati. Cea mai grava e pentru utilizatorii de smartphone-uri si tablete cu sistemul de operare Android, care nu pot sa uploadeze documentele necesare pentru a se inregistra.Insa o alta problema este aceea ca sistemul nu a fost mai deloc promovat. Autoritatile le-au spus ONG-urilor ca "au avut o intarziere din cauza procedurilor institutionale", dar ca incepand chiar de azi vor demara campanii de informare prin toate canalele media, pe retelele de socializare, dar si cu pliante si gari, autogari sau aeroporturi. O alta solicitare a fost deschiderea unui forum de intrebari si raspunsuri pe siteul votstrainatate.ro, propunere bine primita de autoritati.Adriana Muresan de la Asociatia Voluntari in Europa a participat la aceasta intalnire si a povestit, pentru Epoch Times Romania, cum s-a desfasurat si ce promisiuni au facut autoritatile.Adriana Muresan este sofer de TIR si a pornit acest ONG inainte de alegerile din 26 mai, cand a vazut ca multi colegi de-ai sai de breasla, dar si romani din toate profesiile intampina probleme in a ajunge sa voteze sau au diverse nelamuriri."Imi pasa si vreau sa ajut. Noi traim afara, am vazut ca se poate, ca poti avea acces la toate institutiile publice si servicii fara sa ai dureri de cap si sa fii tratat ca un cetatean care plateste.Grupul nostru a luat naster ...citeste mai departe despre " Ce au obtinut romanii din diaspora: Sectii la granite si prelungirea perioadei de inregistrare pentru votul prin corespondenta " pe Ziare.com