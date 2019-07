Astfel, premierul a spus ca Mugur Isarescu este, in continuare, sustinut de PSD si ca Florin Georgescu este propunerea pentru functia de prim-viceguvernator, in timp ce pentru viceguvernator propunerea lor ar fi Leonardo Badea."In functie de ponderea in Parlament au fost reprezentate locurile. Am vrut sa avem o abordare corecta. Da, PSD il va sustine pe Mugur Isarescu. In acelasi timp, PSD va avea posturile de prim-viceguvernator, viceguvernator. Florin Georgescu, Leonardo Badea sunt propunerile PSD", a spus Viorica Dancila.Intrebat cine va merge in locul lui Leonardo Badea la Autoritatea de Supraveghere Financiara , premierul a raspuns ca acest lucru se va decide intr-o sedinta a Comitetului Executiv al PSD.Mandatul de guvernator al lui Mugur Isarescu expira in aceasta toamna. Isarescu este cel mai longeviv guvernator de banca centrala din lume, ocupand aceasta pozitie din 1990.Florin Georgescu este prim-viceguvernator din 2004, iar Leonardo Badea presedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara din 2017Citeste si:Isarescu a anuntat inca de anul trecut ca se retrage de la BNR, dar acum PSD+ALDE il sustin frenetic. Adrian Vasilescu : E un virusBloomberg scrie ca Mugur Isarescu, cel mai longeviv guvernator, are sprijin pentru inca un mandat ...citeste mai departe despre " Ce au stabilit PSD si ALDE pentru conducerea BNR " pe Ziare.com