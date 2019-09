Ce averi au Klaus Iohannis si Viorica Dancila, candidati la prezidentiale

Astfel, potrivit declaratiei de avere publicate pe site-ul Biroului Electoral Central, Klaus Iohannis detine in prezent cinci imobile: Unul dobandit in 1997, prin cumparare, de 84.60 mp, alt imobil obtinut prin cumparare in 2001 de 253 mp, unul obtinut prin donatie in 1992 de 377 mp. Totodata, seful statului a cumparat doua case in 2007, de 76 mp, respectiv 64 mp.Klaus Iohannis detine si un cont in banca deschis in 1999 in valoare la zi de 250.000 lei.Potrivit declaratiei de avere, seful statului a realizat un venit de la Administratia Prezidentiala, in ultimul an fiscal incheiat, in calitate de presedinte, de 165.100 lei.Sotia lui, Carmen Iohannis, a realizat un venit de profesor de 33.276 lei.Presedintele a obtinut, totodata, potrivit declaratiei de avere de pe site-ul BEC, 35.829 lei, din inchirierea unui imobil din Sibiu.Si Cramen Iohannis a obtinut acelasi venit, respectiv 35.829 lei, prin inchirierea unui imobil.Klaus Iohannis candideaza din partea PNL pentru al doilea mandat la Cotroceni. El a depus vineri, la BEC, impreuna cu PNL, peste 2.200.000 de semnaturi necesare inscrierii in cursa pentru prezidentiale.Averea declarata de Dancila la prezidentialeLa randul sau, candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a declarat ca detine in opt conturi suma de 518.218 de lei si ca a obtinut, ca premier, venituri de 142.519 de lei. De asemenea, Dancila a declarat ca detine si bijuterii de aur, inclusiv brose, in valoare estimata de 5.000 de euro.Conform declaratiei de avere depuse de Viorica Dancila la Biroul Electoral Central, aceasta detine, impreuna cu sotul ei, Cristinel Dancila, un teren intravilan de 544 metri patrati.De asemenea, cuplul Dancila detine si doua terenuri mostenite: un teren intravilan de 1.200 de metri patrati si un teren agricol de doua hectare.Sotii Dancila sunt proprietarii unui apartament, achizitionat, de 100 de metri patrati iar premierul mai detine unul mostenit, de 40 de metri patrati. Viorica si Cristinel Dancila detin impreuna o casa de vacanta de 417 mp si una de locuit de 140 de mp.Viorica Dancila are in proprietate bijuterii de aur (inele, cercei, pandantive, bra ...citeste mai departe despre " Ce averi au Klaus Iohannis si Viorica Dancila, candidati la prezidentiale " pe Ziare.com