Ce conditii pune USR pentru a vota in Parlament noul guvern

Dan Barna spune ca azi va avea o discutie cu liderii USR din teritoriu, pentru a stabili conditiile in care ar putea acorda un vot de investitura unui cabinet de tranzitie."Voi merge maine la inca o runda de consultari la Palatul Cotroceni. Pana la sfarsitul acestei zile voi avea o discutie cu liderii USR din teritoriu, pentru a stabili conditiile in care am putea sa acordam un vot de investitura unui cabinet de tranzitie.Alianta USR PLUS a spus constant ca va intra la guvernare doar dupa alegerile parlamentare. Pozitia noastra ramane ferma: in actualul context politic orice formula guvernamentala ar fi instabila, incapabila sa faca reformele necesare si ar depinde de PSD care va deveni arbitrul oricarei strategii", a scris Dan Barna pe Facebook El a precizat ca USR ar putea acorda votul de investitura unui guvern care isi asuma o durata de viata limitata pentru pregatirea alegerilor si va propune colegilor sai din partid sa ceara maine la Cotroceni un calendar clar pentru anticipate.Totodata, Dan Barna subliniaza ca in USR si in alianta exista deja un consens pentru cateva conditii ce tin de valori, fara de care USR nu va da vot de investitura."Noi le-am sustinut deja de multa vreme si pot fi rezolvate foarte rapid prin procedura parlamentara, care trebuie sa aiba loc inainte de orice alt vot. E o proba de functionare si responsabilitate a majoritatii care ar urma sa voteze guvernul si o dovada minimala de buna credinta privind directia tarii in perioada urmatoare. Abia dupa indeplinirea lor vom putea vorbi despre noul guvern si celelalte obiective ce trebuie sa se regaseasca in mandatul sau.Cele patru conditii sunt:Adoptarea legii privind alegerile pentru primari in doua tururi - esentiala pentru legitimitatea alesilor locali si recuperarea democratiei la nivel local.Votarea initiativei "Fara Penali in functii publice" pentru care au semnat peste un milion de romani.Consultarea Parlamentului asupra propunerii pentru pozitia de Comisar European ce revine Romaniei.Desfiintarea prin lege a recursului compensatoriu care a eliberat din inchisori peste 20 000 de infractori dintre care multi au comis noi fapte de violenta ", a precizat Dan Barna.