Emisarul Departamentului de Stat venit la Bucuresti: Iohannis e apreciat la Casa Alba. SUA urmaresc cu atentie evolutiile din Romania

Intrevederea a avut loc in contextul desfasurarii celei de-a sasea sesiuni plenare a Dialogului Strategic Romania-SUA.Seful statului a reiterat angajamentul puternic al tarii noastre, dar si al sau personal, pentru aprofundarea Parteneriatului Strategic dintre Romania si SUA, amintind de intalnirea pe care a avut-o cu Donald Trump , anul trecut, aceasta reprezentand "un puternic imbold politic pentru dinamizarea dialogului bilateral in domenii-cheie precum securitatea si apararea, economia, comertul si schimburile culturale".Iohannis a mai subliniat angajamentul partii romane pentru impartirea responsabilitatilor (burden sharing) in cadrul NATO, prin implementarea masurii de alocare a 2% pentru cheltuieli de aparare, iar la randul sau, oficialul american a transmis apreciere pentru angajamentele Romaniei."Presedintele Klaus Iohannis a reiterat faptul ca intarirea relatiei transatlantice ramane de importanta vitala, tara noastra fiind un stat care este dedicat in egala masura proiectului european, cat si Parteneriatului Strategic cu SUA", se arata in comunicatul citat.Iohannis a subliniat ca relatia transatlantica este importanta si pentru "setul esential de valori democratice ale comunitatii occidentale din care facem parte".Seful statului a mai spus ca Romania e "profund determinata" sa actioneze drept furnizor de securitate si stabilitate in regiune, "dar si ca promotor al acestui set de valori democratice, intr-un context regional in care exista si provocari la adresa acestor valori".Presedintele a subliniat ca presedintia Consiliului UE, pe care Romania o va prelua de la 1 ianuarie 2019, "va reprezenta o oportunitate deosebita si pentru promovarea si consolidarea parteneriatului transatlantic, pentru care toti actorii implicati de pe ambele maluri ale Atlanticului trebuie sa actioneze consecvent si hotarat".Printre subiectele abordate s-a mai numarat si gazduirea de catre Iohannis, la Bucuresti, a Summit-ului Initiativei celor 3 Mari (17-18 septembrie 2018)."Asistentul secretarului de Stat al SUA pentru afaceri europene si eurasiatice a exprimat sustinerea puternica de catre Statele Unite, la cel mai inalt nivel, a obiectivelor ...citeste mai departe despre " Emisarul Departamentului de Stat venit la Bucuresti: Iohannis e apreciat la Casa Alba. SUA urmaresc cu atentie evolutiile din Romania " pe Ziare.com