Ce nu a facut Frans Timmermans la Bucuresti si ce urmeaza pentru PSD

Partidele europene sunt in campanie pentru alegerile din luna mai, despre care inca nu stim daca vor fi cu Brexit sau fara Brexit, dar stim ca vin pe un teren vulnerabilizat in ultimii ani atat de derapaje democratice in statele membre, cat si de strategiile Rusiei de a intui clivajele si de a le adanci.In pofida mesajelor optimiste pe care Uniunea Europeana le transmite si a unei campanii insufletite pentru scrutinul din luna mai, centrate pe incurajarea tinerilor sa voteze, pentru ca temele europene ii privesc in mod direct, UE a ajuns destul de greu la start.In ultimii cinci ani, i s-au pus in fata cele mai neprevazute provocari: Polonia si derapajele democratice, Ungaria lui Viktor Orban, Brexit-ul inca neclar, otravirea unui fost spion rus pe teritoriul UE, la Londra, criza elena, populismul din Italia si sa nu ignoram impostura politica agravanta de la Bucuresti.Deziluzia cetatenilor fata de modelul mainstream de politica e o problema suplimentara si Europa a aflat deja ca, ignorata, duce la ascensiunea miscarilor populiste.Oamenii au nu atat asteptari mai mari, cat mai personale, ceea ce complica si mai tare lucrurile, pentru ca alegerile acestea prind exact momentul in care paradigma traditionala a reprezentarii nu mai este suficienta.Scrutinul pentru Parlamentul European este, asadar, unul important pentru familiile europene, iar voturile sunt si mai greu de obtinut.In acest context, e cu atat mai relevant faptul ca Frans Timmermans, a carui familie politica este aceeasi cu a lui Liviu Dragnea, nu a avut nicio intalnire cu liderul PSD si nu a transmis nicicum un mesaj de sustinere in alegeri. Nici acum si nici in ultimele luni, de cand Timmermans a devenit candidatul oficial al socialistilor europeni pentru presedintia Comisiei Europene.Cu atat mai mult cu cat PSD inca este lider in optiunile de vot ale romanilor, asadar dispune de un bazin electoral bun pentru a intari Grupul Socialistilor Europeni.Calculul rece e destul de complicat pentru Frans Timmermans si colegii socialisti, dar politicienii de cariera stiu foarte bine ca, orice voturi noi ai viza, niciodata nu trebuie sa risti voturile fidelilor ...citeste mai departe despre " Ce nu a facut Frans Timmermans la Bucuresti si ce urmeaza pentru PSD " pe Ziare.com