Ce o recomanda pe Dancila sa fie premier? Tariceanu: Va fi un fel de administrator. Nu e Guvernul ei

"Doamna Dancila, si din informatiile pe le-am luat, slava Domnului, n-a trecut prin meandrele sistemului paralel, a statului paralel din Romania. Povestea asta cu studiile facute la Academia de Informatii, de informatiile Securitatii, au o structura de genul asta foarte utila, in care foarte multi sunt prinsi acolo din diferite zone ale societatii. Ceva, ceva stiam (ca Tudose a studiat la Academia SRI - n.r), dar probabil cu o oarecare naivitate, am crezut ca n-a fost vaccinat. Dar se pare ca cine trece pe acolo nu scapa.Deci, cel putin macar asa, ca sa aiba o atitudine benevolenta, daca nu altceva. Si eu cred ca Mihai Tudose, care are anumite calitati, a cazut in aceasta plasa, in aceasta capcana si a procedat cum, sigur, puteam sa anticipam. Adica, si-a imaginat ca premier fiind si avand la dispozitie anumite parghii de putere si de influenta, isi face propria grupare si propria zona de influenta in partid si de aici mai departe putem sa ne gandim foarte bine care este suita", a comentat Tariceanu, luni seara, la Antena 3.Presedintele ALDE a precizat ca, oricum, este o situatie nefireasca, deoarece presedintele PSD Liviu Dragnea ar fi trebuit sa fie premier dupa castigarea alegerilor parlamentare."Dragnea a castigat alegerile si locale, si parlamentare cu un scor absolut categoric, lucru care ii dadea, in mod normal, posibilitatea sa devina primul-ministru. Lucrul acesta nu s-a intamplat din motivele pe care le stim, legea care interzice pe viata cuiva care a fost, la un moment dat, condamnat sa ocupe o functie publica, cred ca este unicat in toata lumea. Ce rol trebuie sa indeplineasca acest prim-ministru? Si este valabil si pentru alegerea pe care noi am facut-o in momentul de fata. Primul-ministru al viitorului guvern va fi, mai degraba, cum trebuiau sa fie si cei anteriori, un fel de administrator si nu o spun cu niciun fel de conotatie peiorativa.Adica, el primeste un mandat de la majoritatea parlamentara sa duca la indeplinire programul de guvernare, pe care parlamentarii si partidele aflate in spate il sustin. El nu este acolo ales direct de cetateni, nu a participat la alegeri ca sa aiba legitimitatea sa conduca guvernul.