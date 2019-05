Ce plan avea Dragnea, daca romanii nu ar fi iesit la vot si ce au obtinut ceilalti - Filmul unor alegeri care inca se joaca

Dar Romania sociala abia isi incepe drumul schimbarii, daca, dupa ce electoratul si-a facut treaba, si-o vor face si noii politicieni carora le-a acordat increderea, nu doar cateva mandate la Bruxelles.Fiecare actor politic al acestor alegeri a intrat in procesul electoral cu un plan si, in cele mai multe dintre cazuri, acesta a fost dat peste cap - in bine sau in rau - de voturi.Liviu Dragnea a vrut sa scape de inchisoarePentru asta, ar fi avut nevoie de o victorie in alegeri, daca nu una decisiva - peste 30 de procente era pragul psihologic in partid, procent confirmat si de unul dintre putinii baroni ramasi in picioare, Marian Oprisan - macar una simbolica, primul loc, la diferenta fie si de un procent de PNL.Dar nu era suficient. Procentul acesta in plus, care sa ii permita adjudecarea puterii, trebuia sa vina laolalta cu invalidarea referendumului, prin orice mijloace. De altfel, pe parcursul zilei de duminica, singurul punctaj al PSD-ului a fost diabolizarea referendumului, pentru ca planul de salvare al sefului de partid depindea de esecul acestui scrutin.Daca ar fi obtinut aceasta victorie, Dragnea avea pregatit un plan radical de impiedicare a instantei sa puna in aplicare sentinta de condamnare la inchisoare, asupra careia nu avea niciun dubiu.Cu un PSD pe primul loc si referendumul invalidat, Liviu Dragnea ar fi instaurat rapid un regim autoritar de putere, care ar fi decis discretionar ca instanta e in culpa si ca decizia acesteia nu trebuie respectata.A obtinut exact ce stia ca va obtine daca primarii din tara ii scapa de sub control si nu pun umarul la constructia acestui regim de putere nociva. Iar primarii social-democrati din tara au facut asa cum se face in orice regim de acest fel: nu si-au sfidat frontal seful, dar nici nu s-au inrolat in trupa de salvare a acestuia, asteptandu-i prabusirea.Povesteste fiul lui Beria intr-o carte cum tatal lui, unul dintre cei din camarila lui Stalin, il invata acasa ca stalinismul este nociv si gresit, iar democratia occidentala mai buna. Pesemne ca si fiii pesedistilor au aflat de la tatii lor ca dragnismul este periculos pentru toata lumea, de la camarila si disidenti pana la intreaga tara.Klaus Iohannis a vrut o trambulina pentru al doilea mandat...citeste mai departe despre " Ce plan avea Dragnea, daca romanii nu ar fi iesit la vot si ce au obtinut ceilalti - Filmul unor alegeri care inca se joaca " pe Ziare.com