Ce spune Dancila despre o eventuala candidatura la europarlamentare

"Nici nu se pune problema sa candidez la alegerile europarlamentare. Mi-am asumat in fata Parlamentului, in fata cetatenilor implementarea unui program de guvernare si vreau sa ma tin de aceasta promisiune.Am luat masuri care au dus la cresterea veniturilor populatiei, am reusit sa obtinem intr-un singur an rezultate economice mai bune decat alte guverne intr-un intreg mandat si din functia de prim-ministru (...) alaturi de coalitia PSD-ALDE vom continua pe aceasta linie.Deci nu se pune problema sa plec, sa candidez la europarlamentare, pentru ca eu trebuie sa dau dovada de seriozitate, sa duc la bun sfarsit ce am inceput", a declarat Dancila, miercuri seara, intr-o interventie pentru RomaniaTV.Premierul a mai spus, in context, ca nu doreste sa puna tara intr-o pozitie dificila in aceasta perioada in care Romania detine Presedintia Consiliului Uniunii Europene."Sa nu uitam ca detinem Presedintia Consiliului UE si eu nu pot sa-mi pun tara intr-o pozitie dificila. Eu cred ca in aceste sase luni trebuie sa reprezint Romania cu multa demnitate si sa lupt pentru principiile in care cred, si anume, toate statele sa fie tratate in mod egal si toti cetatenii europeni sa fie tratati in mod egal", a adaugat Viorica Dancila.Ea a precizat ca va ramane in functie atata timp cat va avea sustinerea coalitiei PSD-ALDE.Iata si ce a spus azi la Bruxelles Viorica Dancila: Acuzele referitoare la Guvernul Romaniei nu sunt demonstrate de realitate