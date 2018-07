Ce spune USR despre sustinerea lui Ciolos la Presedintie si cum isi va stabili listele pentru Parlamentul European

"Avem impreuna cu colegii de la Romania 100 si cu Dacian Ciolos intalniri periodice, la 2-3 saptamani, in care incercam sa gasim cea mai buna, cea mai credibila si consistenta varianta de oferta electorala pentru perioada urmatoare, pe termen lung, pentru ca urmeaza 4 cicluri electorale.Stam de vorba, avem mai multe scenarii pe masa, deocamdata nu avem nicio decizie. Colaboram punctual pe mai multe proiecte, unul este #Fara Penali, unde colegi de la Ro100 au iesit sa stranga semnaturi in strada, alaturi de voluntari, de cetateni si de membri USR", a declarat Dan Barna, intr-o conferinta de presa sustinuta la sediul central al partidului, la care s-a facut bilantul provizoriu al semnaturilor stranse pentru initiativa cetateneasca si a fost anuntata decizia de a trimite o caravana prin tara la strans de noi semnaturi.Citeste si:Caravana #Fara Penali porneste prin tara: De cate semnaturi mai e nevoie pentru legalizarea unei "chestiuni de bun simt".Dacian Ciolos pregateste o alternativa pentru romani: Nu mai ajunge sa fii anti-PSD. Politica inseamna interesul cetatii, nu hotie si smecherie - InterviuCiolos a semnat pentru "Fara Penali": Condamnatii au pretentia sa voteze legi si sa administreze bugete (Video)Un festival al democratieiIn ceea ce priveste alegerile pentru Parlamentul European, care vor avea loc la anul, Dan Barna a spus ca la USR lista de candidati se va realiza "printr-un festival al democratiei".Astfel, pana pe 22 septembrie orice membru al USR isi va putea depune candidatura, iar ulterior sa isi convinga colegii, astfel incat la sfarsitul lunii noiembrie - inceputul lui decembrie sa fie anuntata lista de candidati pentru PE, care va fi stabilita prin "vot deschis, democratic, electronic" de toti membrii partidului."Oricine doreste sa candideze e binevenit, are aceleasi sanse (...) Nu ii pun eu sau Biroul National, la ceas de seara. Cine e cel mai pregatit, cine are cea mai consistenta viziune, acela va fi lista. Oricine considera ca ar fi un bun europarlamentar pentru Romania poate sa vina in USR sa candideze (...) Unii colegi au anuntat, altii se gandesc.Va fi o campanie interna, la finalu ...citeste mai departe despre " Ce spune USR despre sustinerea lui Ciolos la Presedintie si cum isi va stabili listele pentru Parlamentul European " pe Ziare.com