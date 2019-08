Ce vrea sa faca din Timisoara germanul care a studiat in 3 tari, vorbeste 4 limbi si a negociat planuri de pace in Africa

Dominic Samuel Fritz are 36 de ani, s-a nascut in Germania, dar se simte la Timisoara ca "acasa", vorbeste 4 limbi (germana - limba materna, romana, engleza si franceza), a studiat stiinte politice si administrative in Germania, Franta si Anglia, si are 10 ani de experienta in diplomatie."Am dezvoltat proceduri de management mai bune in cadrul Ministerului Sanatatii si al Protectiei Sociale din Liberia, am participat la doua misiuni de planificare a interventiei umanitare ale guvernului german, care au avut loc dupa cutremurul devastator din Haiti in 2010, am asistat la negocieri de pace intre mai multe tari africane si am coordonat munca unei comisii strategice a Bancii Africane de Dezvoltare condusa de fostul secretar general al ONU, Kofi Annan, si fostul director executiv FMI/fostul presedinte german Horst Kohler", arata Dominic Fritz in autoportretul sau.Din 2016, este seful de cabinet al fostului presedinte Kohler, dar "face naveta" intre Berlin si Timisoara, oras unde s-a implicat in activitatile comunitatii, motiv pentru care a decis sa intre in politica si sa candideze la fotoliul de primar."Timisoara nu duce lipsa de dezvoltare, ci de dezvoltare coerenta care se leaga de o viziune pe termen lung. Timisoara nu duce lipsa de idei, ci de o administratie care stie sa asculte ideile.Timisoara nu duce lipsa de solutii, ci de solutii bine implementate. Iar politica nu duce lipsa de promisiuni, ci de principii", a fost unul dintre mesajele cu care a vrut sa isi convinga colegii sa il voteze candidat al USR la primarie.Cu un an inainte de alegerile locale si dupa ore intregi de dezbateri intre competitori, Dominic Fritz a fost desemnat candidat oficial, obtinand 54,55% din primul tur."Le multumesc colegilor pentru votul lor. Sunt mandru de contracandidatii mei si de aceasta cursa interna, care a dat un exemplu de democratie si transparenta. Doar asa se poate reforma clasa politica. Simt acest semnal puternic de incredere ca pe o responsabilitate mare, dar am si o pofta uriasa sa facem lucruri faine impreuna!", a declarat Dominic Fritz la finalul scrutinului.Citeste mai departe despre " Ce vrea sa faca din Timisoara germanul care a studiat in 3 tari, vorbeste 4 limbi si a negociat planuri de pace in Africa Interviu " pe Ziare.com