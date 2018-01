CEx al PSD decide azi cum va arata Guvernul Dancila. Ce nume sunt vehiculate

Potrivit declaratiilor de pana acum ale liderilor PSD, Guvernul Dancila va avea aceeasi structura ca si fostul Executiv Tudose, respectiv premier, 3 vicepremieri, dintre care unul fara portofoliu, si 26 de portofolii, 2 ministri fiind delegati.In total, noul Cabinet va avea, ca si cel precedent, 28 de membri.In viitorul Guvern nu se vor mai regasi sustinatorii fostului premier Mihai Tudose, respectiv Marcel Ciolacu (vicepremier fara portofoliu, care a demisionat), Felix Stroe (Transporturi), Marius Nica (ministru delegat pentru fonduri europene, demisionar si el).Tudose si Ciolacu au fost acuzati de unii social-democrati ca sunt sustinatori ai "statului paralel", chiar in sedinta CEx in care s-a votat retragerea sprijinului politic pentru fostul Guvern.Ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica, a demisionat, vineri, din functie, desi Cabinetul era considerat demisionar ca urmare a demisiei premierului.Executivul Dancila va avea si nume noi. Unele surse vehiculeaza intoarcerea in Guvern a Rovanei Plumb, pe postul lui Ciolacu, de vicepremier fara portofoliu. Astfel, Rovana Plumb, Paul Stanescu (Dezvoltare) si Gratiela Gavrilescu (Mediu) ar urma sa fie cei 3 vicepremieri.La Ministerul Educatiei, Liviu Pop ar putea fi inlocuit de Ecaterina Andronescu, cea care si-a retras, in CEx al PSD, candidatura de la functia de premier.La Ministerul Transporturilor ar putea reveni pe functie fostul ministru Razvan Cuc, dar pentru acest portofoliu a mai fost vehiculat si numele deputatului PSD Sorin Bota.O alta revenire in Guvern ar putea fi cea a lui Ionut Vulpescu, fost ministru al Culturii in Executivul Grindeanu, care ar putea sa il inlocuiasca astfel pe Lucian Romascanu.Si la Ministerul Sanatatii ar putea surveni o schimbare, in sensul ca numele Rodicai Nassar, actual secretar de stat, este vehiculat pentru a-l inlocui pe Florian Bodog. Rodica Nassar a fost, anterior, si presedinte al Comisiei de Aparare din Camera Deputatilor.O alta revenire in Guvern ar putea fi cea a lui Eugen Teodorovici, fost ministru al Fondurilor Europene si ministru al Finantelor in Guvernul Ponta. Teodorovici este, de altfel, propunerea PSD Tulcea pentru functia de ministru ...citeste mai departe despre " CEx al PSD decide azi cum va arata Guvernul Dancila. Ce nume sunt vehiculate " pe Ziare.com