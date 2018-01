Cine e Anton Anton, propus de Tariceanu ministru al Energiei

Deputatul Anton Anton are 68 de ani si este casatorit.Este doctor inginer, profesor si conducator de doctorate la Universitatea de Constructii din Capitala.A mai fost in Guvern in perioada cand Tariceanu era premier, fiind chiar ministru in 2008 pentru cateva luni.Anton Anton este fiul unui important lider comunist, Ioan M. Anton, membru in CC al PCR si un apropiat al familiei Ceausescu.Studii si activitate didacticaAnton Anton a absolvit Institutul Politehnic "Traian Vuia" din Timisoara, obtinand titlul de inginer in 1972.Apoi, a facut studii postuniversitare de "Informatica si matematica pentru cercetare" la Universitatea Bucuresti (1973-1974) si un curs de specializare ca bursier Fullbright la Johns Hopkins University din Baltimore (1977).Si-a facut doctoratul la Institutul de Constructii din Bucuresti (1977-1986).Dupa absolvirea facultatii, a fost selectat pentru a ramane in invatamantul superior la Catedra de Hidraulica si Protectia Mediului a Institutului de Constructii din Bucuresti (astazi Universitatea Tehnica de Constructii), avand gradele didactice de asistent (septembrie 1972 - septembrie 1979), sef de lucrari (septembrie 1979 - noiembrie 1990), conferentiar (noiembrie 1990 - noiembrie 1995) si profesor universitar (din noiembrie 1995). A desfasurat activitate didactica si de cercetare si a fost seful Laboratorului de Hidraulica (1972-2003).A avut functii manageriale in domeniul invatamantului tehnic fiind membru CNCSIS (Consiliul National al Cercetarii Stiintifice in Invatamantul Superior) (1997-2005), membru a IUHER (Implementation Unit of Higher Education Reform) (1997-2000), presedinte al Comisiei de stiinte ingineresti din CNCSIS (1998-2005), presedinte al IUFA (2002-2004), fiind si consultant al Companiilor de Apa din Romania in domeniul retelelor de transport si al statiilor de pompare, precum si consultant international pentru proiecte de infrastructura urbana.Este autor a 4 brevete de inventii si a publicat 7 carti.Activitate politicaA intrat in politica in 1995, in PNL, partid pe care l-a parasit odata cu Calin Popescu Tariceanu, iar acum este deputat ALDE de Bucuresti.In Guvernul Tariceanu a fost mai intai secretar de stat in Ministerul Educatiei, in perioada 2005-2006, iar apoi ministru al Educ ...citeste mai departe despre " Cine e Anton Anton, propus de Tariceanu ministru al Energiei " pe Ziare.com