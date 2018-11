Cine e Gabriel Les, economistul care va conduce a doua oara Ministerul Apararii, dupa demisia lui Mihai Fifor

Urmeaza ca propunerile adoptate prin vot, azi, de PSD sa fie trimise la Palatul Cotroceni si noii ministri sa depuna juramantul.Vezi ce remanieri s-au facut si ce alte decizii a mai adoptat CEX al PSD.Citeste mai multe despre: Cei 8 ministri schimbati in Guvernul Dancila: Olguta Vasilescu, mutata la Transporturi. Stanescu e inlocuit cu Ilan Laufer.Gabriel-Beniamin Les s-a nascut la 23 decembrie 1975, la Satu Mare. Este licentiat in Economie, specializarea Marketing la Universitatea de Vest Timisoara si detine un masterat in "Managementul financiar contabil si juridic al firmei" la Universitatea de Vest 'Vasile Goldis' Arad.In anul 2007 a obtinut un certificat de absolvire a Programului de perfectionare "Achizitii publice, concesiuni, contracte", curs urmat in cadrul Institutului National de Administratie. In 2009, a absolvit Programul de formare specializata pentru ocuparea unei functii publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici. Este specializat in "Securitate si buna guvernare", calificare obtinuta in 2016, in cadrul Colegiului National de Aparare.In anul 2000 a fost ales consilier local al municipiului Satu Mare (2000-2004), iar in 2004 a devenit viceprimarul municipiului resedinta de judet (2004-2008).In 2009, a ocupat functia de subprefect al judetului Satu Mare, iar din 2 decembrie 2013 si pana in octombrie 2015, a detinut functia de director executiv al Agentiei de Plati si Interventie in Agricultura (APIA) Satu Mare.A fost numit secretar de stat la Departamentul pentru armamente in cadrul Ministerului Apararii Nationale (MApN), in perioada octombrie 2015 - octombrie 2016, structura ce se ocupa, printre altele, de inzestrarea fortelor armate.Este membru PSD din 2003, ocupand mai multe functii de partid: 2005-2007 - sef al Departamentului Educatie, Tineret si Asistenta Sociala Satu Mare; 2007 - director de campanie electorala pentru alegerile europarlamentare, PSD Satu Mare; 2007-2009 - vicepresedinte al Biroului Municipal PSD Satu Mare; 2007-2009 - membru in Consiliul National PSD; noiembrie 2010-ianuarie 2013 - vicepresedinte al Biroului Politic Judetean Satu Mare.La 11 decembrie 2016 a fost ales senator din partea Partidului Social Democrat in Circumscriptia elec ...citeste mai departe despre " Cine e Gabriel Les, economistul care va conduce a doua oara Ministerul Apararii, dupa demisia lui Mihai Fifor " pe Ziare.com