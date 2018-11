In varsta de 35 de ani, Ilan Laufer este absolvent al Academiei Nationale de Educatie Fizica si Sport, insa in ultimii ani s-a ocupat intens de afaceri, fiind cunoscut ca fondator al companiei Retail Group si pentru faptul ca a adus brandul H&M in Romania. Cunoscut mai mult in lumea mondena, Ilan Laufer a fost cel mai bogat ministru din Cabinetul Tudose.In decembrie anul trecut a socat opinia publica anuntat ca Bursa de la Londra se muta la Bucuresti, asta dupa ce se aratase convins ca peste 70% dintre romanii plecati din tara vor sa se intoarca in urmatorii cinci ani.Ilan Laufer s-a ocupat de Programul "Start-up Nation Romania" si a plecat de la Palatul Victoria in ianuarie 2018.In urma cu doua luni, el anunta ca urmeaza sa lanseze programul Smart Start USA, de 500 milioane dolari, pentru companiile cu capital romanesc.Liviu Dragnea a sustinut ca s-a abtinut de la vot in cazul numirii sale, propunerea venind din partea colegilor din CEx.Urmeaza ca propunerile adoptate prin vot, azi, de PSD sa fie trimise la Palatul Cotroceni si noii ministri sa depuna juramantul.Vezi ce remanieri s-au facut si ce alte decizii a mai adoptat CEX al PSD.Citeste mai multe despre: Cei 8 ministri schimbati in Guvernul Dancila: Olguta Vasilescu, mutata la Transporturi. Stanescu e inlocuit cu Ilan Laufer.C.B. ...citeste mai departe despre " Cine e Ilan Laufer, ministrul care preia de la Paul Stanescu uriasul buget al Dezvoltarii " pe Ziare.com