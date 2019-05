Cine e inlocuitorul lui Dragnea la sefia Camerei Deputatilor: Marcel Ciolacu si scandalul Hayssam

In 2018, Tudose si Ciolacu au cazut in dizgratia lui Liviu Dragnea.Acum, dupa incarcerarea ex-liderului PSD, Marcel Ciolacu a fost recuperat de tandemul Viorica Dancila - Paul Stanescu si propus la sefia Camerei Deputatilor, fiind ales cu sprijinul decisiv al deputatilor ALDE, partenerii de coalitie. Raluca Turcan, desi a fost sustinuta de PNL, USR si PMP, a pierdut.Citeste si: Inca un lider PSD isi arata sustinerea pentru disidentii din partid: Dragnea a ajuns un om orbit de putere si spaime imaginareMarcel Ciolacu a fost implicat intr-un scandal mediatic dupa ce, in mai 2015, in presa, au aparut fotografii in care aparea alaturi de Omar Hayssam, la o partida de vanatoare organizata de Directia Silvica Buzau. Actualul presedinte al deputatilor este deputat de Buzau, judetul sau de bastina, fiind membru PSD din 1990.Deputatul PSD a recunoscut ca pozele sunt reale, insa a precizat ca sunt "taiate".Cursuri la Colegiul national de AparareIon-Marcel Ciolacu s-a nascut la 28 noiembrie 1967. A absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universitatii Ecologice din Bucuresti (1991-1995) si a urmat cursurile de masterat in Managementul finantelor publice la Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative (2010-2012), potrivit Agerpres.A urmat cursuri postuniversitare in domeniul economiei dezvoltarii locale, managementul relatiilor publice locale, drept administrativ, finante publice, la Universitatea Ecologica din Bucuresti (2003-2004), si in domeniul securitatii si apararii nationale, "Securitate si buna guvernare", la Colegiul National de Aparare Bucuresti (2008-2009), potrivit site-ului Camerei Deputatilor.Este membru al Partidului Social Democrat (PSD) din 1990. In cadrul formatiunii social-democrate a detinut, atat la nivel local, cat si national, functiile de vicepresedinte al Organizatiei de Tineret PSD Buzau (1996-2000), vicepresedinte al Organizatiei Municipale PSD Buzau (2000-2010); vicepresedinte al Organizatiei Judetene PSD Buzau (2000-2010); presedinte al Organizatiei Municipale PSD Buzau (2010-2015); membru al Consiliului National PSD, coordonator al Departamentului economie, investitii si locuri de munca (din mai 2015)....citeste mai departe despre " Cine e inlocuitorul lui Dragnea la sefia Camerei Deputatilor: Marcel Ciolacu si scandalul Hayssam " pe Ziare.com