Cine e Lia Olguta Vasilescu: Fondator al PRM, actual ministru al Muncii, viitor ministru al Transporturilor

Urmeaza ca propunerile PSD sa fie trimise la Palatul Cotroceni si noii ministri sa depuna juramantul.Vezi ce remanieri s-au facut si ce alte decizii a mai adoptat CEX al PSD.Citeste mai multe despre: Cei 8 ministri schimbati in Guvernul Dancila: Olguta Vasilescu, mutata la Transporturi. Stanescu e inlocuit cu Ilan Laufer.Lia Olguta Vasilescu s-a nascut la 18 noiembrie 1974, la Craiova.A absolvit Facultatea de Litere si Istorie din Craiova, specializarea romana-italiana, in 1997, si Colegiul National de Aparare in 2001. In 2007, a obtinut un doctorat in sociologie la Universitatea Bucuresti, potrivit cv-ului postat pe site-urile Guvernului si Camerei Deputatilor.In perioada 1997-2000, a desfasurat activitate jurnalistica.A fost unul dintre membrii fondatori ai Partidului Romania Mare (PRM), in 1991. In cadrul PRM, a devenit presedinte al Organizatiei de Tineret Romania Mare Dolj, in 1993, iar in perioada 2000-2004, a fost purtator de cuvant al aceleiasi formatiuni. Din 2000, a fost presedintele Organizatiei de Tineret Romania Mare si membru in Biroul Permanent al PRM.In decembrie 2007, a parasit PRM, intrand in PSD, unde a detinut mai multe functii.In decembrie 2012, a preluat conducerea Organizatiei municipale PSD Craiova, iar la 20 aprilie 2013, a fost aleasa, la Congresul PSD, vicepresedinte al partidului pe locurile alocate Organizatiei de Femei. In functia de vicepresedinte al PSD a fost aleasa si la Congresul extraordinar al PSD din octombrie 2015.In legislaturile 2000-2004, a fost deputat de Dolj din partea PRM. In 2004, a obtinut un nou mandat de deputat de Dolj, din partea PRM, dar din februarie 2008, a facut parte din Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat. In 2008, a obtinut un mandat de senator, in Colegiul uninominal nr. 3 din Dolj, pe listele Aliantei PSD+PC. Dupa ce a obtinut functia de primar al Craiovei la alegerile locale din 10 iunie 2012, Lia Olguta Vasilescu si-a dat demisia din Senat, pentru a evita starea de incompatibilitate, mandatul sau incetand la 29 iunie 2012.A fost aleasa primar al municipiului Craiova, in urma alegerilor locale din 10 iunie 2012, din partea USL, fiind realeasa in functie la alegerile locale din 5 iunie 2016, cand a candidat din partea PS