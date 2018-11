Cine e Marius Budai, deputatul care preia Ministerul Muncii de la Olguta Vasilescu

Urmeaza ca propunerile adoptate prin vot, azi, de PSD sa fie trimise la Palatul Cotroceni si noii ministri sa depuna juramantul.Vezi ce remanieri s-au facut si ce alte decizii a mai adoptat CEX al PSD.Citeste mai multe despre: Cei 8 ministri schimbati in Guvernul Dancila: Olguta Vasilescu, mutata la Transporturi. Stanescu e inlocuit cu Ilan Laufer.Marius-Constantin Budai s-a nascut la 1 mai 1972.A absolvit Facultatea de Finante si Banci a Universitatii ''Spiru Haret'' din Bucuresti, in specializarea Finante si Banci (2004-2008), potrivit cv-ului postat pe site-ul www.cdep.ro. Ulterior, a urmat un program de studii postuniversitare de masterat in specializarea Managementul financiar-contabil al administratiei publice, la Facultatea de Management Financiar Contabil a Universitatii ''Spiru Haret'' din Bucuresti (2008-2010) si un program de formare specializata pentru ocuparea unei functii publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici la Agentia Nationala a Functionarilor Publici (2012-2013) . Ulterior a urmat o serie de cursuri de specializare.A fost referent-inspector-inspector de specialitate la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Botosani (1995-2008); reprezentant zonal la SC Curier Expres SRL Galati, UPS - United Parcel Service (2001-2008); administrator la SC Prim's Food SRL Botosani (2007-2009); director la Agentia Judeteana pentru Prestatii Sociale Botosani (2009); sef serviciu achizitii publice, administrativ la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Botosani (2009-2013); director executiv la Casa Nationala de Pensii Publice - Casa Judeteana de Pensii Botosani (2013-2016).Consilier parlamentar - sef de cabinet la Camera Deputatilor (2004-2006; 2008), Marius Budai a obtinut un mandat de deputat, in urma alegerilor parlamentare din decembrie 2016, fiind ales in circumscriptia electorala nr. 7 Botosani.A fost vicelider al Grupului parlamentar al PSD (apr. 2017-feb. 2018), iar din februarie 2018, este presedinte al Comisiei pentru buget, finante si banci, se arata pe site-ul www.cdep.ro. ...citeste mai departe despre " Cine e Marius Budai, deputatul care preia Ministerul Muncii de la Olguta Vasilescu " pe Ziare.com