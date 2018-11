Cine este Alexandru Petrescu: Fost ministru al Economiei in guvernul Grindeanu, propus acum la Comunicatii

Urmeaza ca propunerile adoptate prin vot, azi, de PSD sa fie trimise la Palatul Cotroceni si noii ministri sa depuna juramantul.Vezi ce remanieri s-au facut si ce alte decizii a mai adoptat CEX al PSD.Citeste mai multe despre: Cei 8 ministri schimbati in Guvernul Dancila: Olguta Vasilescu, mutata la Transporturi. Stanescu e inlocuit cu Ilan Laufer.Alexandru Petrescu a fost in anul 2015 presedinte al Consiliului de Administratie al S.N.C.F.R. Calatori S.A. si in perioada 2014-2016 director general si membru al Consiliului de Administratie al C.N. Posta Romana S.A..In 2014, a fost membru A.R.B.A. (Asociatia Romana de Buna Administrare), in 2012 - presedinte al Comisiei pentru Pregatirea si Monitorizarea Procesului de Privatizare C.N. Posta Romana S.A. si in 2012 - director executiv la Directia Strategie si Dezvoltare a C.N. Posta Romana S.A.In anul 2011 a ocupat functia de vicepresedinte al Raphaels Bank, Londra, Marea Britanie. In 2006 a fost director pentru Europa - Business Development la Advanced Payment Solutions Ltd, London UK & Europe. Prepaid, Postpaid and Transactional Products, in 2002 - Director Business Development la Chequepoint Ltd, London UK. Servicii Financiare si Produse Prepaid, iar in 2000 - Business Development Executive la KfK Ltd, Kent Marea Britanie.Este membru fondator al Consiliului de Administratie al "Posta Romana Broker de Asigurare".A activat ca vicepresedinte PSD diaspora, potrivit site-ului www.alexpetrescu.com.La 4 ianuarie 2017, a fost validat ca ministru al Economiei in cabinetul Grindeanu.In calitate de ministru al Economiei, Alexandru Petrescu a fost desemnat, la 2 februarie 2017, sa asigure si interimatul la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, in urma demisiei lui Florin Jianu.La 23 februarie 2017, a depus juramantul de investitura in functia de ministru al Mediului de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, iar la 14 iunie 2017 a demisionat din functie alaturi de majoritatea membrilor Cabinetului Sorin Grindeanu.La 17 iulie 2017 a fost numit director general al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM), potrivit site-ului institutiei, www.fngcimm.ro. In iunie 2018, Alexandru Pet ...citeste mai departe despre " Cine este Alexandru Petrescu: Fost ministru al Economiei in guvernul Grindeanu, propus acum la Comunicatii " pe Ziare.com